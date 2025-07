El reporte Ponce: Negociazo con Paradela

Calculador. Dijeron que no salía Nicolás Larcamón de Necaxa para llegar a Cruz Azul y ahí está. Dijeron que Luka Jovic no estaba en planes y está cerca. Dijeron que José Paradela no dejaba Aguascalientes y está cerrado como refuerzo celeste. Dijeron muchas cosas y la directiva de La Máquina está callando muchas bocas con un proyecto de tejido fino, planificado y sobre todo, alejado de los intereses individuales como los de los ex asesores de presidencia, que esta vez no metieron las manos para ensuciar estas llegadas.

GANANDO COMO DE RAYO

Lucrativo. La exitosa fórmula del modelo del Necaxa vuelve a dar un golpe: comprar barato y vender caro. No les había salido, pero con Paradela les saldrá otra vez: lo trajeron de Argentina a préstamo, jugó en Aguascalientes y se cotizó, lo compraron barato y lo venden a Cruz Azul en cuatro veces más de lo que les costó.

Necaxa obtuvo al argentino de River Plate a préstamo a inicios de 2024 a cambió de 200 mil dólares, con una opción de compra de 2 millones por 90% del pase, obligada si jugaba 60% de los partidos de los Rayos, lo que cumplió rápido. El club de Aguascalientes acordó abonar en tres pagos hasta junio de 2025, sin embargo, no esperaron tanto y en el primer semestre del año lo saldaron e incluso se hicieron del porcentaje que le quedaba a los Millonarios. Pago total cercano a los 2.5 mdd.

Eso sí, para River Plate no fue tan gran negocio, pues no recibieron todo el pago de Necaxa, ya que tenían 75% del pase de Paradela y el 25% restante aún le pertenecía a Gimnasia La Plata.

Ahora, la cláusula de rescisión del ‘10’ argentino estaba en 12 mdd, sin embargo, aunque Necaxa presionó para que se saldara completa desde que salió Larcamón a La Noria y empezaron las negociaciones, finalmente acordaron que fueran 10 mdd y en dos pagos. Tremendo negocio de los Rayos.

SIN LOCURAS POR JEREMY

Paciencia. Para seguir con La Máquina, ante la salida de Alexis Gutiérrez al América, la directiva cementera buscó a su reemplazo y eligió a Jeremy Márquez del Atlas, sin embargo, al preguntar por el costo se fueron para atrás con la cifra que piden los Rojinegros. El racional en La Noria es no pagar más de lo que ingresaron por su juvenil, y con mayor razón al saber que el contrato del ‘18’ de los Zorros acaba en diciembre y los celestes pueden empezar ya a convencerlo de que emigre gratis en el invierno, no sólo con una atractiva oferta económica sino con la vitrina de la Copa Intercontinental.

A DESOCUPAR EL DORSAL DE RAMSEY

Incomprensible. Tanto tiempo nos quejamos que la MLS sí fichaba internacionales aunque sea en su etapa final de carrera, y ahora que Pumas presentó a la figura europea Aaron Ramsey recriminamos sus 34 años. Pues me dijeron que Universidad aún no anuncia oficialmente que el dorsal del galés será el ‘10’ porque aún lo tiene ocupado Leo Suárez, al que tienen apartado, ni siquiera le dieron la nueva ropa y entrena por su lado con la vieja, esperando que algún alma caritativa se apiade y pague algo de los casi 5 millones que le dieron a las Águilas por el argentino. En Brasil aseguran que Cruzeiro ya preguntó. Veamos.