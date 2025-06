El reporte Ponce: Sacudida en el América

Depurado. El mazazo por no ganar Liga MX ni Concacaf ni lograr el Mundial de Clubes aún cala hondo en el Nido. Hubo palabras fuertes del patrón. Pero la directiva ya planea junto a Jardine la sacudida en el plantel: “Y vamos por 4 o 5 refuerzos”. Así de claro. Pero no es tan sencillo, especialmente porque antes deben tener bajas.

La lista está clara: los tres que están en pista para despegar de Coapa son Néstor Araujo, Diego Valdés y Javairo Dilrosun, pero hay que encontrarles acomodo. Está el aún indeciso Jona dos Santos y los que quieren emigrar, como Brian Rodríguez (su cláusula es de 20 mdd) y Sebastián Cáceres, por el que aún no hay ofertas. Hasta por Fidalgo podrían llegar ofertas. Veamos.

LAS PRIMERAS ALTAS EN EL NIDO

Reforzado. Ahora, las altas. El primero será Igor Lichnovsky, que a pesar de su polémico deseo de convertirse directivo en corto plazo, aún tiene contrato, está recuperado y Jardine ya lo aceptó de regreso. Y luego, a cocinar la bomba que no estalló porque ni Valdés ni Richard liberaron plaza a tiempo.

América irá a la carga de nuevo por Wesley del Inter de Porto Alegre, extremo brasileño de 26 años que Pau Víctor, auxiliar, conoce de la gloriosa época del Palmeiras y en el que las Águilas ya habían puesto la mirada. Serán semanas de negociarlo. Pero primero, a liberar la plaza de foráneo.

VICENTE CASI CEPILLA A SEPU

Equivocado. En el recuento de pecados en el paso triunfal de Vicente Sánchez en Cruz Azul está el caso del ‘9’. En el análisis de las renovaciones del plantel, estaba el caso de Ángel Sepúlveda, pero el entrenador recomendó no extender contrato y mejor ir por otro. Por alguna razón no le gustaba ‘Sepu’. Apostó por Giakoumakis y perdió, no tuvo respuesta adecuada. Cuando estuvo listo, el Toro Fernández tuvo que encarar a entrenador para que lo pusiera y el estratega dobló las manos (como pasó con Jorge Sánchez después y hasta con Chiquete), pero el charrúa se lesionó.

El proyecto celeste decidió que sí debían renovar a Sepúlveda, incluso Vicente no aparece en la foto con el Inge y Alonso el día que lo hicieron oficial. Y no le quedó de otra, tuvo que poner al ‘Ángel del Gol’ y el resto es historia: fue el mejor de la Concacaf, el goleador, y le alcanzó para ir a Selección. Seguro estoy que se colará a Copa Oro para pelear un lugar. Qué ironía.

REFUERZO AZUL SIN ASESORES

Desintoxicado. A Nicolás Larcamón no lo traen los asesores a Cruz Azul, por eso llega limpio y camina rápido, así como el primer refuerzo extranjero: José Paradela del Necaxa. A los Rayos les urge venderlo alto, por eso la prensa amiga aseguró que Toluca y América iban por el ‘10’, pero el único que está negociando es La Máquina, a petición del que será su nuevo técnico. Los cementeros no piensan pagar un costo de doble dígito, por eso están en pláticas, por lo que podría entrar en la negociación una parte del 60% que aún tienen de Cambindo. Avanza.

LA PRIMERA SALIDA CELESTE

Infructuoso. Y para que llegue un foráneo a Cruz Azul hay que dar de baja una plaza de extranjero, así que te adelanto al que van a tratar de colocar estos días, que acá sí tienen libertad los asesores de ofrecerlo, con lo que seguramente pedirán comisión de lo que entre a La Noria, es a mi griego favorito, Giorgos Giakoumakis. Una lástima que no pegara con los cementeros, había mucha expectativa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿'Robaron' al América? Exárbitro sugiere errores en contra de las Águilas en el partido ante LAFC