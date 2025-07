El reporte Ponce: Salida asusta a refuerzo del América

Espantado. El trato del América con San Luis era por 75% de la carta de Juan Ma Sanabria a cambio de 5 millones de dólares. Había una clara idea de ambos lados: que el zurdo se recotizara en el Nido, impulsarlo en Selección de Uruguay, para dar el salto a Europa en un par de años. Sin embargo, los representantes del jugador no lo vieron así.

Tras el arreglo entre clubes, los agentes de Juan Ma comunicaron a la directiva del América que no veían benéfico el cambio a las Águilas, no por el salario, pues es más alto que en el Atlético MX, sino porque también subía la cláusula de rescisión, y creen que quedándose en San Luis es más sencillo brincar. Me dicen que no está caída por completo, pero luce difícil que desde Coapa puedan convencerlo.

RAYADOS NO PASA DE ANÉCDOTA

Destacado. La actuación de Rayados en el Mundial de Clubes sorprendió a muchos, me incluyo, pero no es la mejor de un mexicano en el torneo, basta recordar la Final de Tigres o el Tercer Lugar de Necaxa. Eso sí, es una linda anécdota de un equipo corregido por Domenec Torrent ante el proyecto fallido de Filizola y el Tato. Y también hay que poner en justa dimensión a la burbuja regia: no basta gastar millones y millones, sino saberlo hacer como Al Hilal, que ya está en Cuartos.

RIESGO MUNDIALISTA POR COPA ORO

Advertidos. Regresa la Selección Mexicana a la acción ante Honduras, un partido que parece de mero trámite, pero trae una amenaza, en especial la Final posterior: las tarjetas que se reciban en esta Copa Oro se pagan en el siguiente partido oficial, y para el Tri, como para Estados Unidos y Canadá, eso es hasta el Mundial 2026, es decir, deberán estar con extrema cautela para no perderse juegos en la gran cita veraniega. De hecho ya le pasún a un canadiense, Jacob Schaffelburg, a quien expulsaron contra Guatemala y al menos se pierde seguro la presentación.

TURQUÍA NO BUSCA A ALEXIS

Descartado. En futbol de estufa, creció como la espuma el rumor que inició como deseo de aficionados en Turquía y que medios como TUDN retomaron como si fuera cierto: que el Galatasaray busca a Alexis Vega del Toluca para llevarlo a Europa. Pero tocando base con la directiva escarlata, es falso. Y como ese saldrá más y más humo estas semanas.

PADILLA AÚN PUEDE HUIR DE CU

Inquieto. Antes de cederlo a Pumas, la directiva del Athletic renovó a Alex Padilla hasta el 2029 y le puso una cláusula con los mexicanos: si es necesario regresaría a Bilbao en cualquier momento, incluso antes de acabar el contrato con Universidad, en junio de 2026. Pues parece que llegó. Resulta que el segundo guardameta del club vasco, Julen Agirrezabala, está por cerrar su traspaso al Valencia, por lo que necesitan a un suplente de Unai Simon. Desde España aseguran que ya se lo avisaron a los representantes del juvenil que deberá retornar, pero me aseguran en Universidad que no han sido informados. Vaya incertidumbre y por romper la cesión, los auriazules recibirán 300 mil euros. Algo es algo.

LA MÁQUINA SALVÓ PAGO POR ANSELMI

Previsores. Muchos pensamos que Cruz Azul había decidido mal al llegar a un arreglo con el Porto por el pago de 3.5 millones de dólares por la salida intempestiva de Anselmi, una cantidad menor a los 5 mdd que en realidad debían saldar según el contrato. Pensamos que el técnico y los lusos se habían salido con la suya. Pero ahora, con el estratega ya cesado en Portugal, el acuerdo que cerró el Ingeniero Velázquez salvó una retribución (2 ya depositados y 1.5 por caer en diciembre) que hoy habría sido pérdida, imposible de cobrar con el entrenador despedido.