El Reporte Ponce: Vicente se queda

Paciente. Mientras muchos desesperados (incluso dentro de La Noria) quieren fuera de Cruz Azul a Vicente Sánchez, la directiva no se cuece al primer hervor y así llegó la primera recompensa con la goleada en Concacaf y el boleto a Cuartos. Cuando le preguntaron a Víctor Velázquez qué creía que debían hacer con el entrenador, el Inge fue claro: "Vamos viendo". La idea es aguantar al uruguayo hasta el verano y decidir: convence para quedarse o van por un garantizado como Guillermo Almada. Paso a paso.

Ahora a Vicente le toca una etapa de calendario de locura: enfrentar a los cuatro grandes en cinco partidos en 16 días, entre el 28 de marzo y el 12 de abril. En orden: Chivas (Liga MX, de visita), América o Guadalajara (Ida de Cuartos de Concacaf), Pumas (Liga MX, de local), América o Guadalajara (Vuelta de Cuartos de Concacaf) y América (Liga MX, visita). Y ahí con los resultados, "vamos viendo".

GUIDO ACEPTÓ REDUCCIÓN

Comprometido. Otra tremenda demostración de Guido Pizarro con Tigres que goleó en Conca para calmar a sus críticos. Me enteré de que el argentino hizo un esfuerzo encomiable al firmar su contrato como técnico, pues además de pactar hasta el verano del 2026, como te adelanté, el exmediocampista felino aceptó hacer la reducción de sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba como futbolista. Esas son ganas de trascender en el banquillo con los felinos.

RAYADOS QUERÍA SER LOCAL EN CU

Bateados. Hoy es turno de Rayados para finiquitar su serie concacafkiana ante Vancouver, pero no será en casa, pues el Gigante de Acero está ocupado por Shakira y su tour mundial, por lo que serán anfitriones de la Conca en Torreón. Pues me contaron que antes de ir al TSM, la directiva del Monterrey tenía jugar en otro inmueble como prioridad, uno que no fuera de un 'enemigo natural de Liga MX', que además pudiera lograr gran taquilla y que fuera sede a la que Sergio Ramos no despreciara: el Olímpico de CU en CDMX. Sin embargo, de inmediato, Pumas los rechazó por lo que significa la sobrecarga para el terreno con sus partidos y los de Cruz Azul. Ni modo, ahí para la otra.

MIKEL AÚN NO ES EL PRESIDENTE

Delegado. Hay mucha confusión y hay que aclarar: Mikel Arriola no es Presidente de la FMF, es aún Ivar Sisniega. El problema que dejó la revoltura de estructura y la salida de 'La Bomba' Rodríguez es que no había representante de nuestro futbol ante Concacaf y este fin hay congreso, por eso se habilita a Arriola. Así de claro. ¿Y por qué no el Pentatleta? Porque no lo aceptan en nuestra confederación. Ya te contaré más en otra columna.

