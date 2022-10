Nadie lo puede dudar: el América es el favorito absoluto, como pocas veces ha pasado con cualquier equipo en Liguilla. Y no sólo por la forma de juego, sino por las ventajas que le quedan por utilizar, como el reglamento, que con empate global elimina a Toluca, cosa que me queda claro que el Tano Ortiz no buscará utilizar.

La otra, la que ha entendido por fin Televisa, que la prioridad debe ser lo deportivo: elegirán darle la ventaja a las Águilas al poner la Ida en miércoles, para que los Diablos descansen sólo dos días, por encima de lo que puede representar un mejor rating si juegan domingo. Al fin están claras esas prioridades.

Toluca nos encantó desde el inicio de torneo cuando repasamos los refuerzos y que Ambriz logró conjuntarlos por grandes lapsos, incluida esta sensacional serie en la que borraron a Santos, pero no trae ni cerca el empaque de este América.

Del otro lado, Rayados dejó muchas dudas en la serie ante Cruz Azul, sobre todo por el estilo y la propuesta, pero es justo ahí donde radica su fortaleza para derrotar a Pachuca: Vucetich sabe que con este sistema conservador puede avanzar, va a jugar con el reglamento, no necesita volverse loco.

Pachuca tiene fuego en la sangre, lo demostró con la candente eliminatoria con Tigres, manchada por el arbitraje, pero la experiencia del Rey Midas, el técnico que mejor sabe jugar la Fiesta Grande, se impondrá. Sin dudarlo.

