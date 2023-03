Ganó perdiendo

El Clásico Nacional ha crecido a los largo de nueve décadas, evolucionado, cada vez está mejor y la edición de este sábado lo confirma: Chivas y América anticipan una batalla espectacular no sólo por la paridad deportiva, sino por los dardos lanzados desde cada trinchera y porque resulta complejo nombrar a un favorito. Aunque sí lo hay.

Es la única rivalidad que no pierde el sello de Clásico. Este duelo no tiene similar: el Joven, de América contra Cruz Azul, es el que más se le acerca, pero la falta de categoría de La Máquina en las últimas dos décadas perdió fuerza. El Capitalino es intenso, pero la realidad de Pumas hizo que también se diluyera al grado de ser cuestionado. Los regionales no pasan de una zona, el Regio, con todos sus millones, interesa sólo a la burbuja de Nuevo León, y el Tapatío, con todo y el resurgir del Atlas, no trasciende de la Perla.

Incluso, hubo nuevos que amenazaron con meterse a la categoría, como el América-Tigres, pero a los de San Nicolás les quedó grande no sólo por sumar ocho derrotas en casa, sino porque no supieron comportarse a la altura con sus constantes muestras de equipo chico que este torneo sacaron a relucir: peleas como la de Gignac y Lainez, Nahuel mandando callar a su tribuna, la envidia de compartir técnico con la Selección los hizo caer con Chima Ruiz y hasta las agresiones de sus aficionados a los visitantes al Volcán. Todo en el certamen actual. Así no se puede pensar en una rivalidad con un grande.

Para el Clásico más caliente de los últimos años yo sí veo un favorito: con su derrota en Puebla, Chivas ganó mucho, sobre todo sacudirse la presión de su renacimiento como protagonista, espantó a los demonios y sigue jugando de forma destacada; aunque América llega tras vencer a Tigres, esta vez en casa el Guadalajara tiene lo que históricamente le funciona mejor en el gran duelo: no tener presión. Voy con triunfo del Rebaño.

