La Liga MX se duerme

No podemos condenar al América por el retorno de Renato. Tampoco al futbolista. La respuesta a la indignación que ha desatado el retorno de Ibarra a la cancha con las Águilas es directamente achacable a la falta de interés de la Liga MX por la violencia doméstica. Está dormida. Es inaudito que en pleno 2021 no existan aún protocolos en nuestro futbol para atender estos casos.

En la NFL, por citar a una Liga con alto índice de agresiones intrafamiliares, con la sola acusación se actúa, sin necesidad de esperar una sentencia. Aun así, aunque las sanciones finales no son suficientes para prevenir los incidentes, mandan un mensaje contundente.

En Liga MX, el caso de Ibarra presentó la oportunidad hace más de un año para dar un paso en busca de sentar precedente inusual en nuestro futbol, ser modelo en la calidad de valores; sin embargo, nada pasó. Mientras, Renato logró un acuerdo y quedó libre.

No es culpa del América tener que ocupar a un jugador con contrato a falta de opciones en su plantel: la Liga MX ni siquiera se inmutó.

No soy tan ingenuo como para pensar que por el hecho de no ser sentenciado como culpable Renato no hizo nada en la pelea contra Lucely, pero tampoco soy tan temerario e irresponsable para asegurar que el futbolista ‘quería matar’ a su expareja, como lo han hecho comunicadores radicales y faltos del quehacer periodístico para argumentar con más base que el ‘odio’. Que hablen los hechos.

Tras la acusación, América no se cruzó de brazos: por orden del dueño separaron a Ibarra e iniciaron programas y campañas para erradicar de raíz, con reeducación, problemas de violencia de género en el club, incluso de igualdad e inclusión. Renato también fue sometido, como ya comprobó RÉCORD, al proceso indicado por autoridades en la materia. Y regresó ayer, con gol para asegurar la marcha imbatible del líder del torneo. Si alguien podía hacer algo, era la Liga MX. Pero se quedó dormida.