La nueva leyenda azul

El torneo de Cruz Azul es legendario. Esta penúltima fecha cobró doble relevancia, primero por la marca de 40 puntos que ya alcanzó, que lo pone en la antesala de lograr la mejor efectividad en la historia de los torneos cortos, incluso de empatar el récord de más unidades del América (43) de 2002 con dos partidos menos, una barbaridad. Segundo, porque mantiene la racha de 14 sin perder al lograr un triunfo ante el desesperado San Luis y rotando a su cuadro estelar, cosa que las Águilas hicieron también en esta fecha y fallaron. A esta Máquina no se le ven fallas mecánicas y no va como un tren de vapor, sino como el bala.

Terminar con la malaria para alzar La Novena es lo que vale cada certamen para Cruz Azul, pero con lo que han logrado ya en el Guard1anes 2021, no hay duda que están más cerca que nunca. La frase que han repetido hasta el cansancio los aficionados celestes, este 2021 tiene más argumentos que cualquier otro año: Esta es la buena. Sin duda, es el gran favorito al título. Por encima del América.

COMPETENCIA INTERESANTE CON NIVEL ABURRIDO

El formato de Repechaje ha creado un debate amplio, pero en realidad tiene respuesta sencilla: se le acusa de ser responsable del pobre nivel de la mayoría de los partidos de Liga MX, cuando lo único que aumentó fue la expectativa de los equipos de pobres resultados, para que sigan peleando hasta el final por su lugar.

El problema radica en el planteamiento de los partidos, en la filosofía de juego, en la forma de buscar los resultados. Cruz Azul y América, los dos que más puntos han logrado, no son espectaculares y amarraron Liguilla pronto. Algo similar le ocurre a Rayados, a los que Aguirre llegó a convertirlos en un somnífero para el espectador, pero los tiene aún peleando por su boleto directo. Caso contrario ocurre con el Puebla, la revelación del certamen, cuyos cotejos son divertidos. No hay relación entre el formato de competencia y el nivel de juego.

Me parece que hemos endiosado a nuestra Liga MX, le hemos asignado la idea de que es espectacular, cuando esa cualidad la perdió hace mucho, sobrevaloramos a nuestro futbol, creemos que puede estar al nivel de una Champions League.

Hoy son escasos los equipos MX que realmente entretienen; el último, el actual campeón, que logró la mezcla de forma atractiva y los resultados más exitosos. Fuera de La Fiera del certamen anterior, en nuestro país no existen más ejemplos. El espectáculo en la cancha no se asocia con la nueva forma de entrar a Liguilla, que al contrario, sí ha ayudado a levantar expectativa en duelos que antes no tenían interés.

LAS PROMESAS QUE YA NO VALEN

Las promesas en el cruel mundo del futbol profesional han perdido valor. No dejo pasar la oportunidad de alumbrar lo que hace la directiva de Tigres con Ricardo Ferretti. Cierto estoy de que los felinos del Norte requieren un cambio, que el ciclo del Tuca se agotó hace tiempo. Pero las formas, las benditas formas de la dirigencia dejan mucho qué desear.

En tiempos añejos, prometer la renovación de contrato era suficiente para darlo por hecho. La firma era una mera anécdota. Hoy, con la fría y efectiva profesionalización del deporte, a las palabras se las lleva el viento, un apretón de manos ya no basta, debe estar en blanco y negro.

Ricardo lo entendió: me quedo, así se lo había prometido Mauricio Doehner, enlace de CEMEX y el club, el jefe del Ingeniero Rodríguez y Mauricio Culebro. Pero los malos resultados y la desesperación de la afición felina contagiaron al directivo, quien ya no volvió a hablar con Ferretti. Apenas le avisaron que no se quedaría, con todo el ruido mediático encima y el enojo del plantel. Terrible manejo interno. Ahora, con Tigres a punto de meterse a Repechaje, quiero ver la cara de Doehner conforme avancen con el título. Porque el Tuca no se va sin dar pelea, así nos acostumbró a verlo.

SE TENIA QUE DECIR...

Es cierto que pelear por el primer sitio era intrascendente, pero hay que explicarle a Solari que el cierre de torneo regular impacta directamente en el funcionamiento de Liguilla. Tiene la Concacaf para no perder ritmo mientras se juega el Repechaje, pero perder en la recta final de Liga MX, aunque sea con el ‘equipo b’ es de mal augurio.

Y SE DIJO.