Más Alexas, menos Copas Oro

Nuestro país debe enfocar energía en impulsar más la actuación de Alexa Moreno que enojarse por perder el insulso título en Copa Oro. La gimnasta mexicana no se colgó medalla por una extraña calificación de los jueces en el salto de caballo. A décimas del podio, hazaña gestada sobre el fuego de la crítica y el bullying, en un deporte de poco apoyo, arraigo y popularidad en esta tierra. Enorme atleta cachanilla de 1.47 de estatura. Ejemplar.

Ni qué decir de la medalla de Aremi Fuentes, cosecha de aquella semilla que sembró Soraya hace dos décadas, regada con trabajo y perseverancia, el tercer metal mexicano en Tokio. Otro resultado con mayor responsabilidad en el empuje personal y en la ilusión que en la estructura deportiva de una nación.

Y Jorge Orozco, que nos enchinó la piel con su perfección en la Final en la fosa de tiro deportivo hasta que erró y quedó a la orilla del podio. Lo hizo también la pareja de Caro Mendoza y Lolita Hernández en trampolín, otra polémica de apreciación. Las duplas de Pepe Balleza y Kevin Berlín, en plataforma, y Yahel Castillo con Juan Celaya, en trampolín, con sendos cuartos lugares.

Algunos de los finalistas mexicanos en Juegos Olímpicos que increíblemente han recibido críticas por no colgarse la medalla. Cuánto criterio y conocimiento nos falta como afición, es normal desear más, es positivo, pero no justifica que ante la frustración salgan los peores demonios a escupir azufre contra estos deportistas. Su mérito es enorme, hay que voltear a la administración del deporte en este país para encontrar a los reales culpables de la falta de medallas. Ya nos demostraron que talento, hay.

Y no digo que no se deba criticar, sino que entendamos a dónde apuntar. Un ejemplo es el beisbol, el deporte que ha recibido el mayor apoyo del actual gobierno mexicano, gracias al gusto especial que le tiene el Presidente, pero que hizo el ridículo en Tokio al no ganar un juego, producto de la destrucción del proyecto que logró la calificación, que tenía a un manager que no aceptó imposiciones derivadas de caprichos de organismos influenciados por la 4T. Fracaso mayúsculo.

Por eso, antes de desgarrarse las vestiduras por no ganar la ‘Copa MoleOro’, creada para hacer dinero, y en la que EU nos hizo el favor de quitar el maquillaje al desastre que tiene el Tata Martino, celebremos esos cuartos lugares que son hazañas individuales en un país donde falta apoyo para cumplir sueños olímpicos.