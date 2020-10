No es cómo iniciaste, sino cómo terminas

Acá lo que importa no es cómo abres, sino cómo cierras. Es la ley de la Jungla MX. No hay más. Aquel que inicia el torneo regular a tambor batiente y lo termina con dudas y malos resultados, en Liguilla lo padece; en cambio, el que empieza flojo, pero culmina tumbando caña, en la Fiesta Grande se vuelve el rival a vencer. No hay más.

Es el caso que se ejemplifica claramente con Cruz Azul y Tigres. La Máquina hiló ya dos derrotas, son tres sin anotar y sin ganar (serían cuatro sin el regalo que el arbitraje les dio en Mazatlán), y no representan aquel equipo poderoso de la primera mitad del Guard1anes. Les quedan tres rivales de la parte alta de la tabla, Chivas, Rayados y Pumas, y si no saben corregir, adiós a esa tan anhelada Novena. Es lamentable.

Por el contrario, los Tigres del Norte están aplicando la fórmula que han patentado ya con Tuca Ferretti: dormir en las primeras jornadas sin sacar resultados, y ahora duermen al rival, y también a los espectadores, pero ganan, rebasaron ya a los celestes y se afianzan de nuevo como favoritos a calificar directo y lucir en la Liguilla.

Hace unos días, en entrevista, el Inge Rodríguez me aseguró que para el equipo de CEMEX la obligación no es solamente sacar los puntos, sino también gustar, pues reconoció también es uno de sus objetivos ganar más afición fuera de la comunidad de Nuevo León. Es la palabra del presidente más ganador en la historia del futbol norteño y publicaremos esta charla en la semana.

Sin embargo, verlos en el campo sigue sin provocar sensaciones agradables para el espectáculo. Cruz Azul perdió más víctima de lo que ha dejado de jugar, que lo que propuso el equipo del Tuca. Un peso específico: Gignac, la salvación para cualquier problema. Y hasta ahí uno podría pensar que tienen cómo conquistar nuevos corazones futboleros. Sin embargo, tienen otro gran problema: la actitud de Nahuel.

EL PATÓN LOS HACE CORRIENTES

El portero argentino de los felinos es talentoso como futbolista, pero como profesional es corriente, le inyecta vulgaridad a Tigres, un adjetivo difícil de borrar de la mente de los aficionados. Basta como última prueba, una más que nos regala en el campo, el penalti que no le marcaron por cómo deja estirada la pierna, ya que tiene posesión del balón para que caiga su rival, en este caso Rivero. Soez.

El Patón no lleva a la práctica esos valores que tanto ha procurado la institución. Con Guzmán en sus filas, lo único que sumarán serán críticas. Y merecidas. Nahuel podrá atajar muchos disparos, pero es un ramplón y sinvergüenza al momento de competir. Una pena.

EL GRAN DUELO DE LA JORNADA

Hoy aparece un juego que promete regalarnos el futbol atractivo del que parece privarnos el virus que ha azotado al mundo: León-América, un duelo por la parte alta de la general, en el que las Águilas salen obligada a sumar de tres para volver a los cuatro primeros y La Fiera tiene que dar el zarpazo final para confirmarse favorito a lucir en Liguilla. Ojalá que la expectativa no se traduzca en un juego cerrado, pues son los dos grandes ofensivos del torneo.

REACCIONA, PUMAS, REACCIONA

Y no me refiero a su futbol, que ya vimos que cerrará el torneo con los resultados que nos han sorprendido desde el inicio, sino que escribo sobre lo que debe hacer la directiva que hoy maneja sus destinos. La semana pasada, El Fantasma Suárez destapó en RÉCORD una de las historias que han conmocionado al medio futbolero y a los aficionados, la de Antonio García, canterano de Universidad que tras el pésimo manejo de la administración de Rodrigo Ares de Parga y compañía, hoy está en silla de ruedas, sin la certeza de poder volver a caminar.

El Club Universidad decidió callar, encarar el proceso legal en silencio; sin embargo, eso no quiere decir que no pueden corregir lo que se hizo mal. Confío que Polo Silva y Miguel Robles comulguen con los valores que representa el equipo de la UNAM y encaren lo que viene con criterio.

Mi reconocimiento a la lucha que ha emprendido Toño, admirable la entereza con la que encaró la entrevista de Nacho, y las de los demás medios que vinieron después. También a Cris, su pareja, así como a su padre, Alex Aguinaga, quienes han apoyado en todo momento la desafortunada aventura del exdefensa producto de la negligencia del equipo de la UNAM. Mucha fuerza, las muestras de cariño y aliento que se han desatado después de la columna del Fantasma son una significativa muestra de que su lucha es respaldada. Vamos, Toño, esto no termina.

SE TENÍA QUE DECIR...

El interés en el Clásico Tapatío se diluye al tiempo del mal manejo del Atlas, un equipo que ha dejado de ser protagónico, incluso en el partido más importante de su torneo.

Sólo por ser el Guadalajara se medio salva este duelo. Necesitamos que los Zorros recuperen trascendencia en Liga MX por su juego y cantera, pero ya luce misión imposible.

...Y SE DIJO.