No tenemos valientes

De los tres resultados que existen en un partido de futbol, la esencia del deporte exige que vayas por uno, la victoria. Si empatas, hoy las reglas modernas te dan un punto en lugar de tres, promoviendo con la recompensa mucho más valiosa al que alcanza el triunfo. La derrota es el único escenario que castiga, pues no sólo no te da unidades, sino que te pone en el paredón. A menos que, caer haya sido provocado por una circunstancia ajena a tus ganas de ser vencedor.

Qatar 2022 apareció para refrescar nuestra capacidad de asombro y para romper quinielas: nada está escrito en el futbol, eso es lo hermoso del deporte más practicado de este planeta. Las sorpresas han sido superlativas, extraordinarias y frecuentes, desde el triunfo de Arabia Saudita ante Argentina hasta la derrota de Bélgica a manos de Marruecos, lo de Japón ante Alemania y hasta la victoria de Irán sobre Gales. Hay formas de vencer al favorito.

Todos estos David que tumbaron a su Goliat tuvieron algo en común: lo intentaron. Ninguno era marcado por los expertos como igual o más fuerte que su rival, y maravillaron con sus planteamientos para conseguirlo. De eso se trata el Mundial, de conquistar admiración por las formas y resultados. Incluso, aquellos más pequeños que lo intentaron sin éxito, recibieron reconocimiento por atreverse.

México no consiguió ni uno ni otro. Lo peor es que ni siquiera lo intentó. Nuestra selección pretendió aguantar al mejor futbolista del mundo, jugó a no perder y ahí llevó su penitencia. Messi aprovechó la mezquindad y lo hizo pagar. Es tarea titánica nulificar a Messi. Pero no es imposible, pues cuatro días antes Arabia Saudita lo hizo. El técnico Renard gritó en el vestuario al descanso: “¿Es presión o quieren foto con Messi?”. Este mundo es para los valientes.

En nuestra selección no los hay. Empezamos con Gerardo Martino, pero no terminamos con el técnico argentino, hoy carecemos de figuras en la cancha que se atrevan, que alcen la voz para buscar sorprender al mundo. No se trata de tener a 11 futbolistas que jueguen en los mejores de Europa, o que revisen a Arabia, Japón, Marruecos o Irán, sino tener un equipo con corazón y agallas para atreverse a sorprender. No lo tenemos.

