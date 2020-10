'Nueva Liguilla': justa y más espectacular

El nuevo formato de la parte de nuestro campeonato que define al campeón ya tiene un primer y trascendente logro: a dos fechas de que culmine el torneo regular, 17 de los 18 clubes de Liga MX pelean por algo. No hay eliminados y sólo el espectacular León amarró su lugar en Liguilla como superlíder. Sensacional.

Esta innovadora configuración para acceder a la fase eliminatoria ya ganó la primera batalla contra la crítica que busca un bajón en el nivel deportivo con el cambio. Pero no nos engañemos: nuestro torneo regular no merece la etiqueta de espectacular, el promedio de los juegos en cada jornada son de medianos a malos, se salvan pocos casos; incluso, la mayoría de los Clásicos o los duelos entre populares y protagonistas quedan a deber en expectativa. El certamen aún no es como lo hemos soñado... Excepto en Liguilla.

Llega al rescate la fase que nos acostumbró a tener sorpresa y drama, donde la premisa de matar o morir entrega el espectáculo y nivel que nos falta semana a semana. Bendita Liguilla, pone el sazón. Cuando elogiamos a otros torneos como la Champions League, o incluso de otros deportes, como las Grandes Ligas que justo nos deleita estos días con su Serie Mundial, es común hacerlo desde la experiencia de ver su parte eliminatoria, la que va definiendo finalistas hasta llegar al campeón. Es recurrente que del trámite del campeonato regular se hable menos. Así con nuestra Liga MX.

Por eso, que todos los partidos de las últimas jornadas al fin hayan adquirido un interés que antes se diluía cuando un equipo de media tabla para abajo ya no tenía por qué pelear, es para reconocer como victoria de este renovado formato, donde sólo cuatro acceden directo a Liguilla, mientras ocho disputan un Repechaje para alcanzarlos y sólo los últimos cuatro se quedan fuera.

HAY DESTINO JUSTICIERO EN LIGUILLA

El gran fundamento del golpeo y la resistencia a aceptar el nuevo formato de definición del campeón es: ‘¿Cómo es posible que un lugar 12 se pueda coronar?’, se lanza con una facilidad escalofriante, sin reparar que es algo complicadísimo que se logre. Ese último en entrar al Repechaje tendría primero que eliminar al 5° de la general en partido único y de visita; después, en Cuartos de Final debería vencer en dos juegos cerrando fuera de casa y con la desventaja de los criterios de desempate; lo mismo debería suceder en Semifinal y en la gran Final. Una proeza. Y si lo logra, ¡sería un cuento de hadas con el que se conquistan tantos corazones en el mundo del deporte! No habría voz que criticara tal hazaña.

Seamos más prácticos. Entrando en Repechaje, 9° y 10° general sólo se han coronado una vez cada uno en el recuento de nuestro futbol, apenas el 1.35 por ciento de todos los campeones emanados de Liguillas. En la historia de la definición por eliminatorias, el panorama es claro: el lugar que más estrellas ha conquistado es el segundo general, con 21 títulos (28.3 por ciento), seguido por el líder, con 20 (27 por ciento), y después por el tercero, con 13 (17.5 por ciento), es decir, siete de cada 10 campeones salen de estos tres peldaños. La conclusión es contundente: aquellos equipos que logran el futbol necesario para posicionarse en la parte alta de la tabla son los que acaparan el dominio en la Fiesta Grande, es decir, los títulos. Aquellos con el peor nivel, pero suficiente para poder acceder a la Liguilla, pocas veces obtienen la recompensa del título.

POR FIN, UN CIERRE DISTINTO

Con la calificación que se instauró en este Guard1anes 2020, tendremos un final diferente, con expectativas renovadas para las últimas dos fechas. De la siguiente jornada, el San Luis ante Mazatlán sería un duelo sin chiste, pero ambos siguen con vida para Repesca; la visita de Tigres al América ya tiene ganado su alto grado de interés, pero hoy es mayor por estar en disputa el acceso directo; incluso Ciudad Juárez contra Querétaro es un duelo directo por entrar a la eliminatoria. Y así cada partido tiene un extra.

Para la Liguilla, sigo con los cuatro que puse desde inicio como protagonistas por el título: León, América, Tigres y Cruz Azul, que recupera el paso a tiempo. Y mantengo en tela de duda lo que pueda hacer el emergente Pumas ante estos titanes. Del resto, no veo cómo alguno le haga cosquillas a los antes nombrados por la corona. No habrá las sorpresas que tanto critican en este renovado formato, se volverá a imponer la justicia deportiva con una clasificación más interesante.

Tremendo ejemplo pusieron en Mazatlán al correr del estadio a los aficionados de Rayados que no cumplieron con el protocolo sanitario que se pide a todos los que tienen la gran oportunidad de volver a las gradas de nuestra Liga MX. Se necesita responsabilidad para poder disfrutar el espectáculo en la tribuna, los regios y todos los que no la tengan deben ser excluidos.

