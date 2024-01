Nuevos pactos de caballeros

Estos son tiempos de pactos de caballeros, pero de la forma cortecta. Fresco en la memoria colectiva queda con connotación negativa aquel concepto de prácticas mafiosas entre dueños que ejercían un poder sobrenatural sobre los jugadores. Es herida reciente, pero en esta ventana de fichajes se mostró que ya no sangra. Ya cicatriza.

La negociación entre Funes Mori, Rayados y Pumas es ejemplo positivo. Hace pocos años, el Monterrey habría transferido a placer al Mellizo con sólo seis meses de contrato. Lo quiso mandar a Brasil, pero el histórico goleador no aceptó y no se forzó la opción.

El delantero buscaba seguir en Mexico, así que abrió la opción con su antiguo entrenador ahora en Pumas, Lema, quien lo quería, pero Universidad no tenía intención de comprarlo. Aquí apareció la categoría de las tres partes: Rayados accedió a la petición del futbolista y aceptó liberarlo; Pumas admitió pagarle un alto sueldo, aunque no tan elevado como con los regios, y Funes Mori bajó sus pretensiones económicas. Todos aportaron y todos ganaron. Un verdadero pacto entre caballeros que antes era imposible.

Distinto a lo que sucedió con Alexis Vega, Chivas y Cruz Azul, en donde los tres querían, pero con uno que no ya no quiso, el jugador, se derrumbó la chance de la transferencia y no se pudo forzar. Ahora el Guadalajara entrará en pleito franco con el jugador, pero sin poderle aplicar el viejo Pacto donde el dueño obligaba al futbolista.

Hay mas casos, Cruz Azul tampoco pudo aplicársela a Dueñas o Puebla entendió que lo mejor para su goleador Martínez era emigrar a Pumas, por mencionar algunos. Tiempos modernos en los que siguen las quejas por la gestión directiva en nuestro futbol, pero al menos el futbolista encuentra justicia con los nuevos pactos entre caballeros.

