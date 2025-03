¿Qué le debe Mikel a Chivas para premiar su violencia?

Mikel Arriola me sorprendió desde su arribo a Liga MX, porque llegó libre de compromisos con los grupos habituales en el poder y buscó la mejora de nuestro torneo a partir de los datos, no de sensaciones o prejuicios, con gestión política, sin favorecer a unos o raspar a otros. Fue parejo… Hasta ahora. Hoy como Alto Comisionado, con su manejo de un castigo a Chivas que transformó en premio, me decepcionó en grande.

Claro que el reglamento de nuestro futbol se puede doblar a placer, gracias a sus amplias lagunas, no es el caso juzgar si era legal o no permitir jugar en el Estadio Jalisco con el Akron vetado, sino que se debe cuestionar por qué la FMF de Arriola decidió beneficiar en vez de reprender al Guadalajara, al darle una mejor taquilla que en casa, sin consultar al rival, con un terreno en mal estado, pero aprobado por Liga MX, al grado que tronó a Omar Campos.

¿Por qué tomar una decisión que recompensó a un club por permitir aventar una botella de vidrio al campo, que impactó en un oponente? No lo entiendo, ¿no se tratar de frenar la violencia? Busco respuesta coherente, apegada a los valores que creía que Mikel profesaba, y no me da la lógica. Sólo encuentro una explicación: decidió ayudar a Chivas.

¿Por qué?

De esta insólita resolución de la FMF de Arriola resaltó un efecto positivo de rebote: que una abrumadora mayoría de especialistas, periodistas e influencers de nuestro futbol coinciden que es ridícula, tendenciosa y maquiavélica la decisión de ayudar al Guadalajara, de recompensarlo, apapacharlo y así solapar la violencia en nuestros estadios. La industria unida lo recrimina a Arriola como hace mucho no sucedía.

El juego en el Jalisco culminó con otro objeto arrojado a futbolistas en la cancha, un pedazo de concreto contra los rojiblancos que caminaban a su vestidor. ¿Qué pasará? Lo mismo: cuando más harán otra simulación o amago de castigo que volverá a premiar al Guadalajara de alguna forma. Y me pregunto: ¿pues qué le debe Mikel Arriola a Chivas para protegerlos sin vergüenza alguna?

