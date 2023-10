Para ser grande, también hay saber caer. Tú no, Pumas, tú no, Turco, no se pueden dar el lujo de perder la clase tras ser sometidos por el odiado rival.

Es cierto, Mohamed, el arbitraje fue un desastre. Desde la FMF siguen mandando al matadero a los silbantes menos experimentados, están tronando a los ‘principiantes’ en los duelos magnos, los complejos y arriesgados, como si no supieran lo que implica un Clásico.

Porque el Águilas-Pumas es uno de los cuatro enfrentamientos más grandes e importantes del país, es un Clásico, aunque el americanismo lo pretenda minimizar. Quedó patente no sólo por la exaltación y rudeza en la cancha, sino por la afición, por los 62 mil 707 aficionados que asistimos al Azteca, por el rating en televisión, que incluso rebasó a la pelea del Canelo en la misma señal, como lo hizo en interacciones en redes.

El arbitraje sí se equivocó, pero fue para los dos. Parece que Mohamed y Pumas prefieren obviar jugadas como el penalti que no se marcó a favor del América, que se anuló el gol de Henry sin marcar la falta previa, que incluso era expulsión por la entrada que casi rompe al delantero águila. Criterio selectivo para decir que el silbante “obedeció”, que recibió órdenes. Absurdo. Indigno.

Déjenlo para equipos como Chivas, que sigan buscando excusas. Tú no, Pumas. Tú no, Turco. No pierdan la clase ni siquiera ante el odiado rival, porque es de grandes saber perder.

