Sin locuras

SE TENÍA QUE DECIR...

Nuestra Selección navegó en los últimos ciclos mundialistas a puerto solitario, era una nave impulsada sólo por la FMF, a la que los clubes veían desplazarse a lo lejos sin involucrarse, sin aportar. Cuando llegó a puerto exitoso, fue victoria de todos; si se hundió, el fracaso fue huérfano. Eso se acabó. O por lo menos eso pretenden los cambios.

Aún no hay timonel. Las charlas siguen para encontrar al técnico adecuado con una cualidad necesaria, diluida en la historia reciente del banquillo: que escuche, que esté dispuesto a charlar con el resto de técnicos, que sepa acercarse al jugador, que también tenga oído para el directivo, es decir, que no se case sólo con la suya y haga del Tricolor otro barco solitario.

Para lograrlo, el entrenador deberá involucrarse más con los clubes, deberá estar presente, viajar, dar un vuelco diametral a lo que hizo Martino. Es parte del entendimiento que ha dejado claro en las entrevistas. Será vital.

Con esta claridad, podemos ver por dónde va: Miguel Herrera es ajonjolí de todos los moles, pero le pesa su problemática personalidad. Guillermo Almada es un estratega más cerrado, pero sus conceptos son brillantes. Ignacio Ambriz, que no está descartado por su color de piel, como estúpidamente aseguró Álvaro Morales, tiene de ambos. Marcelo Bielsa no, con su concepto tan peculiar, centrado en sus ideas, está casi descartado. ¿Quién te gusta para técnico de la Selección Mexicana? No hagamos locuras.

Y SE DIJO.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA EXTIENDE PERIODO PARA DEFINIR AL DT; NO SERÁ ESTE LUNES