Arne Slot bajo presión: ¿Xabi Alonso puede funcionar en Liverpool?

La era de Xabi Alonso pintaba para ser mágica en el Real Madrid, pero de manera prematura, el entrenador español fue destituido de su cargo tras perder la Final de la Supercopa ante el acérrimo rival, Barcelona. Las opciones sobre su destino se han abierto, y hay una que destaca entre todas: Liverpool.

Xabi Alonso fue jugador de los Reds entre 2004 y 2009, por lo que la identificación con la institución no representa un problema. Aficionados han pedido al entrenador español desde que Jürgen Klopp anunció su salida del club en 2024. Sin embargo, la directiva de los Reds se fue por otra dirección al seleccionar al neerlandés proveniente del Feyenoord, Arne Slot.

Lo piden en Liverpool | AP

Slot tomó las riendas del club tras la salida de Klopp, y rápidamente cautivó a los aficionados, pues con un gran trabajo consiguió dar una Premier League más a los de Merseyside. Para la presente campaña too cambió y la realidad no es del todo brillante como en aquella ocasión.

Liverpool vive un mal presente, pues el funcionamiento y resultados no han acompañado, y las críticas hacia Slot crecen cada vez más. Xabi Alonso es uno de los pedidos más grandes de los aficionados luego de anunciarse su salida del Real Madrid.

Tuvo éxito inmediato | AP

¿Por qué Xabi Alonso funcionaría en Liverpool?

No obstante, las dudas se han generado sobre la razón exacta por la cual el proyecto de Alonso falló en el Real Madrid y la mayoría ha apuntado a que se trata de un vestidor complicado, que no permite que un técnico como Xabi pueda brillar.

Si bien en Liverpool también existen jugadores que pesan mucho en el vestidor, como es el caso de Mohamed Salah, Virgil van Dijk, o incluso Alisson Becker, la idea de tener un perfil como el de Alonso en Anfield no se ve con malos ojos.

Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, claves para Alonso

Podría llegar a con figuras | AP

Una de las claves para que ilusione el posible proyecto de Xabi Alonso en Liverpool, es que se reencontraría con jugadores como Jeremie Frimpong y Florian Wirtz, dos elementos a los que hizo brillar en aquel Bayer Leverkusen que ganó la Bundesliga en tiempos de dominio del Bayern Munich en la temporada 2023-2024.

Pese a que todo permanece igual dentro del Liverpool, la presión sobre Arne Slot se intensifica con cada resultado que no sea una victoria, algo a lo que la afición Red ya estaba acostumbrada bajo el mando de una de las últimas grandes leyendas del club, Jürgen Klopp.