Raphinha será baja del Barcelona para el juego contra la Real Sociedad

El equipo campeón de la Supercopa de España regresa a la LaLiga con su duelo de la Jornada 20 ante la Real Sociedad, desde San Sebastián, desafortunadamente, encararán este encuentro sin uno de sus pilares en el ataque, el extremo brasileño, Raphinha, quien sufrió un golpe en el muslo derecho.

Raphinha en la Supercopa I AP

¿Qué le pasó a Raphinha?

El delantero culé no estará disponible para el estratega alemán, Hansi Flick, luego de que el club reportó que sufrió un golpe en el muslo derecho y aunque no es de seriedad médica, el club decidió no arriesgarlo, por lo que estará fuera de la convocatoria.

A través de sus redes sociales, el FC Barcelona publicó la lista de sus convocados para el duelo ante la Real Sociedad, donde Raphinha brilló por su ausencia, por lo que el club tuvo que subir el reporte médico sobre la situación de su goleador.

Raphinha con Barcelona I AP

FC Barcelona y el liderato de LaLiga

Pese a que el delantero brasileño no estará con los culés en su partido de liga, el equipo reportó que no todo son mala noticias, pues Joao Cancelo está de regreso y podrá tener minutos si su técnico así lo requiere.

Afortunadamente para Flick y la afición catalana, Raphinha es la única baja para este duelo, aunque su lugar podrá ser tomado por Marcus Rashford en el 11 inicial con el que el Barca buscará alejarse de Real Madrid en la punta del campeonato.

Copa del Rey I AP

Los blaugranas tienen por delante un reto bastante prometedor en España, pues visitar el Estadio de Anoeta no será tarea fácil. Pese a que la Real Sociedad no está en una posición muy alta de la tabla, esté siempre termina por complicarle las cosa al actual campeón de liga.

Actualmente el equipo del Barcelona se encuentra en la punta de LaLiga, con 49 puntos, sumando una racha de más de cinco partidos ganados de manera consecutiva. Por su parte, Raphinha es uno de los goleadores, en la temporada 25/26, el brasileño suma siete dianas en su cuenta.