Claudio Echeverri llega a Giron cedido de Manchester City

Girona todavía no pierde esperanza de meterse en puestos de clasificación a competencias europeas y para alcanzar ese objetivo concretaron la llegada de Claudio Echeverri. El movimiento se venía gestando desde hace varias semanas, pero apenas este fin de semana pudo concretarse de forma oficial.

El argentino, cuya carta es todavía propiedad de Manchester City, equipo del mismo propietario que Girona, llega luego de su paso por Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Su traspaso se da en calidad de préstamo por lo que resta de la Temporada 2025-25 en LaLiga.

Girona oficializó la llegada del argentino | AP

Jhon Solís abrió la puerta al fichaje de Echeverri

El del argentino era uno de los traspaso más esperados del mercado invernal e incluso se el esperaba para el partido de este fin de semana contra Espanyol. Sin embargo, no se había liberado el espacio para que pudiera darse la contratación del 'Diablito', hasta que John Solís se marchó a Birmingham.

Con la salida del colombiano rumbo a la Premier League, se pudo concretar la inscripción de Echeverri, a quien el equipo buscó para fortalecer el medio campo, sobre todo después de la lesión de Azzedine Ounahi. No obstante, todo dependerá de lo rápido que pueda adaptarse al equipo y a LaLiga.

Por ahora, Girona está en el noveno puesto de la clasificación con 24 puntos, a ocho de Real Betis, que tiene el boleto a Conference League. Su próximo compromiso será el lunes 26 de enero, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), en casa contra Getafe, pero todavía no está confirmado que Echeverri tendrá minutos.

Echeverrii ahora jugará con Girona | AP

¿Por qué no llegó a River Plate?

Tras su llegada a Manchester City en enero de 2024, Echeverri ha salido constantemente en préstamos. Primero volvió al club que lo vio nacer, River Plate, y luego se dio su cesión a Bayer Leverkusen en agosto del año pasado, solo por cuatro meses y que no fue un movimiento favorable, pues el jugador no tuvo el protagonismo deseado.

Aunque el equipo millonario vio esta situación como una oportunidad para volver a contar con el jugador, los Citizens no quisieron tomarla, pues su intención es que el futbolista se foguee en Europa. Por ello, Girona fue la mejor opción, pues al pertenecer al mismo grupo tienen un modelo de crecimiento similar.