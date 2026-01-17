Fallece presidente de Fiorentina tras un largo proceso médico

La Fiorentina y la Serie A atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Rocco B. Commisso, presidente del club italiano, luego de un largo proceso médico. La noticia sacudió al futbol europeo y generó múltiples muestras de respeto hacia una de las figuras más influyentes de la institución viola en los últimos años.

A través de un comunicado oficial, la familia Commisso y la Fiorentina anunciaron el fallecimiento del dirigente, destacando no solo su rol profesional, sino también su calidad humana. "Con gran dolor y tristeza, la familia Commisso anuncia el fallecimiento del presidente Rocco B. Commisso", expresó el mensaje que rápidamente fue replicado por la Serie A y clubes de toda Italia.

El texto también subraya el amor incondicional de Commisso por la Fiorentina, al que consideran "el regalo más hermoso" que dejó a la institución. Su cercanía con las divisiones inferiores, su trato afectuoso y su compromiso diario con el club marcaron una etapa que hoy es recordada con gratitud por jugadores, empleados y aficionados.

El presidente de la viola | @acffiorentina

La Fiorentina jugará los partidos en su honor

Pese al duro golpe emocional, la Fiorentina informó que disputará todos los partidos programados en el calendario, en cumplimiento de los deseos de la familia Commisso. La decisión busca rendir homenaje al presidente y honrar su legado dentro y fuera del campo de juego.

"Daremos todo por Rocco", señaló el club en un segundo comunicado difundido en redes sociales, reafirmando que el equipo competirá con un significado especial en cada encuentro.

Fiorentina | AP

¿En qué lugar se encuentra Fiorentina en la Serie A?

En el plano deportivo, la Fiorentina atraviesa una situación compleja en la Serie A, ya que actualmente se ubica en la décimo octava posición de la tabla, en zona de descenso. Sin embargo, el equipo aún cuenta con varios partidos por disputar que podrían cambiar su destino.

La lucha por la permanencia se vuelve ahora también un desafío emocional, con el plantel motivado a revertir la situación en honor a Rocco B. Commisso. Cada punto será clave en una recta final cargada de presión, futbol y memoria.

Fiorentina | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.