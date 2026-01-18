Atlético de Madrid vs Getafe EN VIVO LaLiga Jornada 20

El Riyadh Air Metropolitano abrirá sus puertas este domingo para un nuevo capítulo del derbi del sur de Madrid entre el Atlético de Madrid y el Alavés.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga, llega en un momento de reflexión para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que necesita sacudirse el polvo tras una dolorosa derrota en la fecha anterior y retomar el paso firme en su lucha por asegurar los puestos de Champions League.

El Atlético encara este compromiso situado en la cuarta posición con 38 puntos. El balance de los colchoneros (11 victorias, 5 empates y 3 derrotas) se vio empañado el pasado fin de semana tras caer estrepitosamente 3-1 ante el FC Barcelona en el Camp Nou.

Por su parte, el Alavés aterriza en la capital española en una situación comprometida, ocupando la 17ª posición con 19 unidades. Los babazorros vienen de perder 3-1 frente al Villarreal, lo que los mantiene apenas dos puntos por encima de la zona de descenso que marca el Valencia.