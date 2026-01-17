Vinicius Jr. 'llora' por abucheos en la previa del Real Madrid vs Levante

La plantilla del Real Madrid recibió una bienvenida hostil por parte de los aficionados presentes para el encuentro contra el Levante. Nadie esperaba este clima hostil en el estadio, especialmente contra figuras que resultaron determinantes para los éxitos recientes del club en España y Europa.

Lamentos de Vini | AP

¿Qué le pasó a Vinicius Jr.?

Vinicius Junior fue quien más sufrió el impacto emocional de este rechazo y se echó a llorar al regresar al vestuario antes del inicio. Las cámaras captaron el momento de angustia del brasileño, quien no logró contener la tristeza por la reacción negativa de su propia hinchada fiel.

Kylian Mbappé acudió de inmediato a consolar al delantero del Real Madrid con un gesto de compañerismo para intentar calmar la situación en la previa. El atacante francés le dio una palmada en el hombro y conversó brevemente con él para que recuperara la concentración necesaria.

Posteriormente, el preparador físico Antonio Pintus se acercó a la estrella del equipo blanco para brindarle palabras de aliento y apoyo profesional ante la crisis. El cuerpo técnico intentó blindar al jugador del ambiente tóxico que se percibía desde las gradas antes de que rodara la pelota.

El clima de hostilidad se mantuvo constante durante los primeros 45 minutos del partido contra el conjunto visitante, pues hay bastante inconformidad con la situación del club.

En acción | AP

Insultos a Florentino Pérez

Además de los futbolistas, el presidente de la institución fue el blanco principal de las críticas y los reclamos más fuertes de la tarde madrileña. Florentino Pérez recibió insultos constantes en su presencia, marcando una ruptura evidente entre un sector de la grada y la dirigencia del club merengue.

El futbol local se encuentra conmocionado por la fragilidad emocional mostrada por sus estrellas ante el juicio implacable del Santiago Bernabéu.

Los jugadores intentarán revertir esta imagen negativa en los próximos compromisos para recuperar la confianza de una afición que hoy parece haberles dado la espalda.

En partido | AP



