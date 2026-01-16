Copenhague ficha a Kenay Myrie tras la sensible baja de Rodrigo Huescas

El conjunto danés sacudió el mercado invernal con la incorporación del lateral costarricense Kenay Myrie. Esta contratación ocurre en un momento crítico para el esquema defensivo del equipo escandinavo. La directiva aceleró las gestiones ante la reciente lesión del mexicano Rodrigo Huescas, quien dejará un hueco importante.

¿Kenay Myrie llega a suplir a Huescas?

La presentación del joven tico incluyó una sesión fotográfica bajo el lema: “Nuevo león costarricense en Copenhague”. El club busca que Myrie aporte la profundidad que el canterano de Cruz Azul garantizaba por la banda. La urgencia de cubrir dicha posición convirtió al exjugador de Saprissa en la prioridad absoluta.

“Hemos seguido a Kenay durante mucho tiempo, donde hemos podido ver su potencial y también a un jugador que ya rindió a nivel senior”, afirmó Sune Smith-Nielsen. El director deportivo confía en que el centroamericano asuma responsabilidades pronto. El club proyecta al futbolista como un perfil dominante para la Superliga a largo plazo.

Números de Myrie

Myrie llega a Europa con un registro destacado de cinco goles y cinco asistencias en 53 partidos. Su potencia física y velocidad fueron los factores clave que convencieron a los visores internacionales. A sus 19 años, el lateral ya cuenta con cinco apariciones oficiales con la Selección de Costa Rica.

El cuerpo técnico reconoce que el relevo de Huescas enfrentará retos culturales y deportivos inmediatos. La adaptación al estilo de juego danés suele requerir tiempo para los futbolistas que provienen de Concacaf. Sin embargo, la madurez mostrada por el juvenil en el futbol tico genera mucha tranquilidad en la directiva.

“Habrá un periodo de adaptación al estilo de juego y, sobre todo, a la vida y cultura danesa”, agregaron desde la institución. El club se comprometió a acompañar al jugador en este proceso para asegurar su éxito. Myrie utilizará el dorsal 18 en esta nueva etapa dentro del fútbol de Dinamarca.

El vínculo entre el Copenhague y el talento costarricense se fortalece con esta cuarta incorporación histórica. Myrie sigue los pasos de compatriotas que dejaron buenas sensaciones en el Parken Stadion anteriormente.

La llegada del tico representa una solución estratégica para mantener el dinamismo por los costados del campo. Con un contrato extenso, el FC Copenhague asegura el futuro de una banda derecha que hoy sufre bajas.