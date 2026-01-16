Jürgen Klopp se ríe después de ser interrogado sobre el Real Madrid

El despido de Xabi Alonso del Real Madrid provocó una oleada de especulaciones sobre quién podría ocupar el banquillo merengue, ya que una parte de la afición no termina de confiar en Álvaro Arbeloa como solución a largo plazo. Entre los nombres que más ilusión generan aparece el de Jürgen Klopp, uno de los técnicos más reconocidos del futbol europeo.

Aunque el estratega alemán se alejó recientemente de los banquillos, su prestigio y estilo de juego lo mantienen constantemente ligado a grandes clubes. El Real Madrid no es la excepción, y cada movimiento en la Casa Blanca vuelve a colocar a Klopp en el centro del debate.

Las especulaciones aumentaron luego de que el técnico fuera abordado por aficionados y medios durante un evento deportivo fuera del futbol, lo que provocó una reacción que no pasó desapercibida.

Klopp responde a los rumores sobre el Real Madrid

El cuestionamiento llegó durante un partido de la NBA en Alemania, donde se enfrentaron los New Orleans Pelicans y el Orlando Magic. En ese contexto, Jürgen Klopp fue mencionado en relación con el Real Madrid, equipo con el que también se le asocia por su interés en el baloncesto.

Ante el comentario, el entrenador alemán se limitó a reír y respondió con tono relajado: "sí, es genial. Tal vez algunos vean el juego hoy", evitando cualquier confirmación o negativa directa sobre un posible futuro en el conjunto merengue.

¿A qué se dedica actualmente Jürgen Klopp?

En la actualidad, Jürgen Klopp no dirige a ningún equipo desde el banquillo. Tras cerrar su exitoso ciclo como entrenador, el alemán optó por un rol distinto dentro del futbol, enfocado en la gestión y planificación deportiva a nivel global.

Klopp se desempeña como Director Global de Futbol de Red Bull, una función en la que supervisa proyectos deportivos, aporta su experiencia en el desarrollo de talento y colabora en la toma de decisiones estratégicas, sin la presión diaria de los partidos.

La salida de Xabi Alonso | AP

