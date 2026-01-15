¿Jürgen Klopp al Real Madrid? El técnico alemán considera regresar del retiro

El presente del Real Madrid es turbulento, pues la reciente salida de Xabi Alonso como entrenador causó revuelo en el entorno del club. A ello se sumó la eliminación en la Copa del Rey ante Albacete, ya con Álvaro Arbeloa al mando del equipo.

Con trofeo | AP

Entre toda la situación, los aficionados han manifestado su preocupación, ya que no hay un proyecto sólido que los ilusione. Sin embargo, algunos reportes dan esperanzas, pues en la mesa hay un nombre de peso como opción para el Real Madrid.

¿Klopp puede llegar al Real Madrid?

De acuerdo con reportes de Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports en Alemania, Jürgen Klopp considera seriamente su regreso como entrenador, pero el Real Madrid debe de hacer un acercamiento concreto en verano.

La misma fuente menciona que Klopp siempre ha sido del agrado del Real Madrid, pero el técnico alemán se encuentra feliz con su rol en el proyecto de Red Bull. Solo dos propuestas son de su interés, en caso de que las cosas se den: el del conjunto Blanco y la Selección de Alemania.

Con Liverpool | AP

El retiro de Klopp

Klopp se alejó de su trabajo como director técnico tras su paso por el Liverpool, donde se volvió leyenda al ganar Premier League, Champions League, FA Cup, Mundial de Clubes, Copa de la Liga, Supercopa de Europa y Community Shield.

La posible llegada del estratega alemán representaría un cambio de paradigma total en la estructura deportiva de la institución madridista. Florentino Pérez busca un perfil con autoridad que pueda gestionar un vestuario lleno de figuras tras los recientes fracasos locales.

El interés por el ex técnico del Liverpool no es nuevo en las oficinas de Valdebebas, pero las circunstancias actuales aceleran cualquier gestión. La directiva entiende que para convencer al alemán deben presentar un plan deportivo que garantice autonomía y refuerzos de primer nivel.

Mientras tanto, la afición blanca mantiene la esperanza de que las negociaciones avancen de manera positiva durante los próximos meses de primavera. Un Real Madrid bajo el mando de Klopp devolvería la intensidad y el espectáculo.