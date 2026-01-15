Endrick agradece a Florentino Pérez por dejarlo salir a sumar minutos

El joven delantero brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa concedió una entrevista exclusiva desde su nueva etapa en Lyon. Tras anotar el gol que clasificó a su equipo en la Copa de Francia, el atacante analizó su presente profesional. Su vínculo con el Real Madrid permanece más sólido que nunca a pesar de la distancia física.

Endrick | AP

¿Qué dijo Endrick sobre Florentino Pérez?

La figura de Florentino Pérez resalta como el principal arquitecto de esta transición hacia el futbol francés. El jugador explicó que “el presidente siempre ayudó a todos en todo y conmigo no fue la excepción”.

El deseo de competitividad fue el motor que impulsó esta cesión temporal de seis meses fuera de España. Endrick reveló que el mandatario blanco “comprendió mi deseo de jugar partidos seguidos... y fue generoso como siempre”. Esta decisión permite que el artillero mantenga el ritmo necesario para su futuro regreso a Madrid.

Durante su estancia en la capital española, el futbolista absorbió conocimientos tácticos de figuras legendarias del club merengue. Sobre su experiencia con el técnico del filial, afirmó que “aprendí mucho de Xabi en Madrid”. La visión de juego del excentrocampista fue vital para su desarrollo técnico inicial en Europa.

A pesar de los contratiempos físicos sufridos el año pasado, el brasileño aprovechó cada momento en la ciudad deportiva. Endrick comentó que “aunque estuve lesionado mucho tiempo y no pude entrenar con todos, me beneficié mucho de lo que escuché de él”. Su madurez mental le permite valorar el aprendizaje teórico tanto como el entrenamiento práctico.

En acción | AP

Nuevo reto para Endrick

Ahora, bajo la tutela de Paulo Fonseca, el delantero busca perfeccionar su estilo en una liga sumamente física. El atacante reconoció que “ahora estoy aprendiendo de Paulo Fonseca, que también es meticuloso”. Esta adaptabilidad es una de las virtudes que más ilusionan al cuerpo técnico del equipo blanco para el futuro.

La ambición del jugador de 19 años se refleja en su hambre constante por mejorar sus capacidades actuales. El joven ariete aseguró que “si tienes la mente abierta, aprendes cada día de los grandes entrenadores, y eso es lo que busco”. Su enfoque profesional garantiza que su paso por Francia sea una etapa de crecimiento integral.

El destino final de Endrick sigue fijado en el Santiago Bernabéu, donde espera consolidarse como una estrella mundial. Por ahora, sus goles en Lyon son el testimonio de una apuesta personal respaldada por la presidencia madrileña.