Parma vs Genoa EN VIVO Serie A Jornada 21

El Estadio Ennio Tardini abre sus puertas este domingo para un enfrentamiento que podría ser determinante al final de la temporada. El Parma recibe al Genoa de Johan Vásquez en un duelo de equipos separados por apenas tres puntos en la clasificación.

Ambos clubes llegan con el impulso de haber sumado resultados positivos recientemente, lo que garantiza un partido de alta intensidad y mucha cautela táctica por parte de ambos entrenadores.

El Parma, bajo las órdenes de Carlos Cuesta, se sitúa en la 14ª posición con 22 puntos. Vienen de un meritorio empate 0-0 frente al Napoli, un resultado que demostró la capacidad de su defensa para neutralizar ataques de élite. Sin embargo, su asignatura pendiente sigue siendo la contundencia ofensiva, promediando apenas 0.7 goles por partido.

El Genoa, dirigido por la leyenda Daniele De Rossi, llega en el 15º puesto con 19 unidades. El "Grifone" ha mostrado una mejoría notable en enero, destacando su contundente victoria por 3-0 sobre el Cagliari el pasado lunes.

Un dato interesante para este encuentro es la fragilidad defensiva del Genoa cuando juega fuera de casa, habiendo concedido goles en sus últimos diez partidos como visitante. Por el contrario, el Parma ha tenido dificultades para ganar en su propio feudo, sumando solo una victoria en sus últimos ocho encuentros en el Tardini.