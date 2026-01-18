Polémica en el Volcán: Hugo González se burla de la afición de Tigres tras el partido ante Toluca

La 'revancha' de la Final entre Tigres y Toluca no tuvo el protagonismo que se esperaba, o no al menos dentro de la cancha, ya que al terminar el encuentro, el portero de los Choriceros, Hugo González, dejó una de las imágenes más polémicas de la Jornada 3 al burlarse de la que algún día fue su afición rival.

La misma afición de los universitarios no tiene ningún tipo de cariño por Hugo, quien en su pasado fuera portero de Rayados, por lo que los recuerdos por él no son para nada gratos.

González regresó al estadio de su error en la Ida de la Final | Imago7

¿Qué pasó al final del juego?

Tras concluir el insípido empate 0-0 entre Tigres y Toluca, ambos equipos comenzaron a abandonar el terreno de juego con rumbo al vestidor; fue entonces que Hugo González se percató de que la afición de Tigres entonaba algunos cánticos en su contra, situación que inmediatamente dibujó una sonrisa en su rostro.

Conforme iba avanzando, Hugo comenzó a levantar los brazos, pidiéndole a los fanáticos que generaran más ruido en su contra, por lo que la porra comenzó a enfurecer cada vez más, desatando que los insultos fueran aún más claros en el video que se pudo capturar del momento, pero a González aún le faltaba una burla más.

Cuando estaba a punto de llegar al túnel para el vestidor, el portero mexicano levantó el parche de bicampeón que porta Toluca en su uniforme, lo 'limpió' y siguió con su camino, agregando aún un despedida sarcástica para todos los presentes en ese lugar del estadio. Como detalle extra, detrás de él, Juan Pablo Vigón trató de reclamarle; sin embargo, el 'Pollo' Briseño lo evitó solamente platicando con él.

El bicampeón fue 'frenado' en el 'Volcán'

A pesar de haber llegado a la Jornada 3 como uno de los equipos que no había perdido ningún punto, Toluca salió del Estadio Universitario después de haber dejado ir sus primeras dos unidades en un empate sin goles en contra de Tigres; sin embargo, para el 'Turco' Mohamed, este resultado no es para preocuparse, pues apenas es el inicio del campeonato.

Sin goles en el 'Volcán' | Imago7

Otra de las situaciones en torno al partido fue el regreso de Sebastián Córdova, quien fue recibido de buena y mala manera a la vez por parte de la afición regia después de su paso por Tigres y ahora en esta nueva etapa con los Diablos.

El torneo tendrá una pausa gracias a los partidos amistosos que tendrá la Selección Mexicana en contra de Panamá y Bolivia, en donde solamente podrán contar con jugadores de la Liga MX. Cuando el torneo regrese, los escarlatas volverán a ser visitantes, esta vez en contra de Puebla, mientras que los felinos visitarán a León.