Tigres vs Toluca EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

El Estadio Universitario será el escenario del partido más atractivo de la Jornada 3 cuando los Tigres reciban al bicampeón Toluca. Este choque no es solo un partido regular, sino una reedición de la final del semestre pasado.

Los Diablos llegan como líderes absolutos con 6 puntos, mientras que los felinos buscan recuperarse tras una sorpresiva derrota en casa ante Pumas que los dejó con 3 unidades en el decimosegundo puesto.

Los Tigres necesitan sacudirse la irregularidad del arranque. A pesar de contar con un Marcelo Flores encendido, quien lidera la tabla de goleo individual con dos tantos, el equipo mostró carencias defensivas en su último tropiezo.

El Toluca vive un momento de gracia absoluto. Tras vencer a Monterrey y Santos, los escarlatas han demostrado por qué son los actuales monarcas de la Liga MX.

El historial reciente entre ambos equipos es sumamente parejo, con una ligera ventaja para Toluca en los últimos cinco enfrentamientos (2 victorias, 1 empate y 2 derrotas). Sin embargo, Tigres tiene un dato a su favor: no han perdido contra los Diablos en casa en los últimos 7 enfrentamientos directos.