John Elway: caudillo en las montañas

Resiliencia. Tenacidad. Corazón puro. Cuando el físico ya no pudo, la grandeza tomó el cuerpo de John Elway y lo llevó hasta su punto más álgido, espigado, prominente o cualquier otro sinónimo que este en el camino. Sin embargo, no todo fue fácil, para llegar a esa tierra prometida tuvo que sufrir personal y físicamente.

Con el inminente retiro de Aaron Rodgers, es imposible no recordar a aquellos mariscales de campo que dijeron adiós con finales bastante tristes, como el caso de Dan Marino y su paliza en Playoffs ante los Jacksonville Jaguars. Sin embargo, pocos hicieron de su final algo distinto y con un guión de película, como fue el caso de John Elway con los Denver Broncos el 2 de mayo de 1999.

Los orígenes: brazo de MVP y de guante de oro

No es un misterio que los mejores deportistas cuentan con un talento nato para diferentes disciplinas; Elway no fue la excepción. Además de maravillar a los reclutadores en la NFL por sus grandes actuaciones en la Universidad de Stanford, como su derrota en The Big Game, John también se convirtió en una joya para los dirigentes del Rey de los Deportes, ya que en su época universitaria también tuvo actuaciones dignas de un guante de oro en Grandes Ligas.

¿El resultado al ser un atleta nato? Opciones en ambos deportes. La historia todos la conocemos, John Elway se decantó por el futbol americano, aunque su llegada a la NFL fue -por decir lo menos- una novela. El mejor talento universitario hasta ese momento puso sus condiciones: no quería jugar para los Baltimore Colts, algo que la gerencia ignoró y lo seleccionaron de igual forma.

Elway se molestó y amenazó en diversas ocasiones jugar para los New York Yankees, quienes lo seleccionaron en su Draft antes. Las formas en las que John se negó a ser parte de la institución de Baltimore no fueron bien recibidas por los pesos pesados de aquella época en la NFL, como fue el caso de Terry Bradshaw, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, quien declaró que "debería jugar béisbol... no es el tipo de persona con la que ganas campeonatos". Dicho comentario caló profundo en John Elway y convirtió eso en una motivación extra contra Bradshaw.

Después de que los Potros negociaron y pensaron múltiples intercambios, la decisión final cambió la historia. John Elway llegó a los Denver Broncos y recibió un contrato exorbitante para la época, lo que generó molestia en los veteranos de la liga. Pese a que su primera temporada no fue del todo buena, Elway demostró en las venideras su verdadero valor y su coraje para llegar a la cima, aunque para lograr estar en dicho lugar, sufrió como nadie.

Sus tres derrotas en el Super Bowl

John Elway llegó en tres ocasiones al Juego Grande en la década de los ochentas, en las cuales las tres terminaron en palizas. La gente dejó de creer en John y sus problemas con Dan Reeves -a quien Elway catalogó como la persona que más odiaba en el mundo- crecieron.

Los New York Giants, los Washington Redskins y los San Francisco 49ers fueron los verdugos de los Denver Broncos en tres ocasiones del Súper Domingo, aunque para llegar a su primera lo hizo de una manera épica, como un gran contraste de lo que fue su carrera. En el Campeonato de Conferencia Americana de 1986, John Elway hizo 'The Drive' ante los Cleveland Browns, demostrando toda la pólvora y fuego en sus venas; su pundonor; su pasión por el juego.

¿Qué perdió John Elway cuando ganó?

El miembro del Salón de la Fama era un ganador. Odiaba perder. Tras esas duras derrotas, Mike Shanahan se hizo cargo de la ofensiva y lo ayudó a ganar dos trofeos Lombardi ante los Green Bay Packers y los Atlanta Falcons. El primer título siempre estará en la retina por los aficionados al deporte por ser ese exorcismo en la carrera de John Elway, pero el segundo, el segundo tuvo un sabor especial.

Aquel que fue el último partido como profesional para John Elway, no solo ganó el trofeo Lombardi por segunda ocasión consecutiva, sino que lo recibió de las manos de Terry Bradshaw, el mismo hombre que dijo que nunca iba a guiar a un equipo a ganar un campeonato. Además, derrotó en aquel Super Bowl a Dan Reeves, para una venganza completa para uno de los más elusivos de todos los tiempos.

Pero no todas las batallas se ganan, y John Elway perdió algo más que juegos durante su carrera. Además de los múltiples golpes que sufrió, el mariscal de campo se alejó de gran manera de su familia, lo que ocasionó un eventual divorcio con Janet Elway, quien era su pareja desde la universidad. John ganó, sí, pero dejó la gran interrogante, ¿vale la pena la cima cuando la soledad se hace tu única compañía? Para muchos, como para él, claro que lo vale.

