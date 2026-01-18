"Viene el América que tanto les gusta": Jardine advierte a la Liga MX pese al mal arranque

André Jardine advierte a toda la Liga MX. A pesar de iniciar el Clausura 2026 sin victorias y sin goles en las primeras tres jornadas, el director técnico de América señaló que este semestre será grande. Además de decir que a partir de la Fecha 4 las Águilas mostrarán su mejor nivel, dejó en claro que aún falta un refuerzo que llegará a potenciar a este equipo, aunado a los jugadores lesionadores que recuperará tras este parón de torneo.

América inició el torneo con dos empates y una derrota, además de que no han anotado ni un solo gol, algo inédito en torneos cortos para los de Coapa. Sin embargo, el estratega brasileño se mostró confiado en que esta situación se revertirá muy pronto de cara al semestre importante que viene.

América no ha metido gol en las primeras tres jornadas | Imago7

Jardine avisa a toda la Liga MX y pide el apoyo de la afición

Luego del parón de Liga MX, las Águilas afrontarán tanto el Clausura 2026 tanto la CONCACAF Champions Cup. Sobre esto, André Jardine mencionó que a partir de ese momento, sus dirigidos mostrarán su mejor versión, por lo que le pidió a la afición apoyo en todo momento, pues se viene el “América que tanto les gusta”.

“Que se prepararan para fuertes emociones, a partir de la Fecha 4 van a ver al América que tanto les gusta. Aún nos falta algunos detalles como equipo, en movimientos, un poco más de confianza. A partir de la Fecha 4 el América va a regresar con toda su fuerza. Los objetivos son grandes, el hambre es fuerte también y juntos vamos a ser fuertes en este torneo”, dijo André.

¿Cuándo llegará el próximo refuerzo del América?

En repetidas ocasiones, Jardine ha mencionado que les falta un refuerzo más para este semestre. Sobre dicho tema, el entrenador aseguró que están muy cerca de cerrar ese fichaje, el cual apunta a ser en ataque. Asimismo, destacó que será un jugador que ayudará a potenciar el plantel, por lo que se mostró tranquilo a pesar del inicio complicado de América en este Clausura 2026.

Las Águilas han concretado un pésimo arranque | Imago7

“Va avanzando. Falta poco para concretar este movimiento que queremos, por esto aún estoy confiado. Todo el club está unido, sabiendo del momento que pasamos, estamos tranquilos, con la certeza absoluta de que vienen muchas cosas buenas al frente. Este jugador nos ayudará a tener el nivel que quiere este América”, agregó.

¿Cómo van los lesionados de las Águilas?

Para este inicio de torneo, las Águilas han tenido bajas importantes como la de Alejandro Zendejas, Henry Martín, Erick Sánchez, entre otros. Sobre estas ausencias, André mencionó que ninguna es de gravedad, sino más de precaución, a la espera de que en la Jornada 4 ya todos estén listos para afrontar el semestre con dos competencias.

América tendrá que esperar por la pausa del torneo | Imago7

“Por este parón estamos siendo muy prudentes en todos los casos. Lo de Erick no es una lesión muscular, solo es una sensación, el mismo caso de Henry que ya está muy cerca de hacer todos los esfuerzos, lo de Zendejas que fue en pretemporada, lo de Aguirre también es por precaución. Queremos estar completos a partir de la Jornada 4 porque vienen muchos partidos en los que tenemos que estar con equipo completo”, sentenció.