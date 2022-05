Sin vergüenza

Tras aquella frase de Nahuel Guzmán en el Mundial de Clubes de 2021, en la que advirtió a cualquier otro fan en México que no podían 'colgarse de sus tetas' para apoyar al club felino, titulé mi columna posterior: ‘Todo lo que Tigres toca lo hace chico'.

No me arrepentí de haber publicado aquella editorial, pero sí de no separar, en su momento, elementos que no tienen un comportamiento similar en el equipo de San Nicolás, empezando por la ejemplar empresa mexicana que está detrás, como Cemex, así como la nueva directiva. De lo que no me arrepentiré nunca es de echar a Nahuel y sus cómplices en el costal de quienes, con su calaña, ensucian el prestigio de Tigres.

Tras vibrar con el milagro que rozaron gracias a la ineptitud del arbitraje de César Ramos, ver cómo tiró los últimos vestigios de Fair Play que le quedaban a Guzmán y compañía, ratifiqué la esencia de aquella columna. Y no son todos, pero con aceptar en sus filas a un patán como Nahuel se hacen partícipes de sus marrullerías. Tigres no merece tener a este tipo de rufianes.

HUNDEN A NUESTRO FUTBOL

La culpa no es del Atlas. El cuchillo que les estaban clavando en la espalda en el Volcán, que después termina perjudicando a Tigres, no tiene más propietario que el árbitro, junto a sus auxiliares, incluidos los del VAR y los de las oficinas de la FMF.

Tampoco Pachuca es responsable del atropello que sufrió América, que también después resulta beneficiado.

Como ocurrió en los Cuartos de Final, las Semifinales se vuelven a manchar con la falta de vergüenza profesional de nuestros árbitros, que tienen criterios dispares sobre jugadas similares y que creen que basta con la protección que les ofrece Arturo Brizio cada semana cuando sale a decir que la mayoría es "decisión arbitral correcta".

Parece que es demasiado tarde para aplicar una sacudida real, pero si se abre el paracaídas, aún se puede salvar de estrellarse al fondo del barranco.

EL MEJOR FORMATO

Tras analizar los cambios que vendrán en la Champions, que imitan lo que ya se logró en Liga MX para encontrar al campeón, no cabe duda que tenemos un formato que promueve el drama y la justicia deportiva.

La Final, agarrón entre proyectos similares, propietarios enemistados al interior de la FMF, pero que muestran cómo se debe llevar una gestión de club. El oficio de Atlas y la maestría con que despertó Pachuca no deja duda que será cerrada. Por ponerle personalidad, pongo ganador: Tuzos.

SE TENÍA QUE DECIR

El problema del América no es el arbitraje, pues es problema de todos en el futbol mexicano, sino la falta de contundencia para encontrar los goles clave, lograr generar peligro, pero se da vuelo con las fallas. Ajusten eso y volverá la lucha por otro Título.

Y SE DIJO

