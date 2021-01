Buscando el gol

Ni a debate llega si Tigres representa al país y esto aplica para cualquier otro equipo de la Liga MX, por más popular, ganador o histórico que sea la entidad que usted dictamine o piense en lugar de los felinos. El cuadro de San Nicolás irá al Mundial de Clubes mostrando sus colores y simbolizando a su entidad deportiva y sus seguidores, nada más, no metan banderas ni patriotismo de por medio. Los chauvinistas que piensen lo que quieran. Pero mientras eso sucede y sigue pendiente de la evolución de su estrella, el galo Gignac, de cara a ese evento, el cuadro de Ferretti arranca la Jornada 4 de un todavía descolorido certamen cuando reciba al Necaxa, un equipo con cuadro ajustado y aspiraciones medianas pero en el papel bastante escasas luego del mercado de pases que ejecutaron.

Tigres suele no dar espectáculo y sin el francés menos, mientras que los Rayos no tienen un armamento muy nutrido como para soñar con ello, por ende y a reserva de una gran sorpresa no se anuncian grande emociones de arranque de fecha, en un torneo que busca desesperadamente el gol, puesto que se marcan en los choques que hemos visto hasta ahora 1.76 anotaciones por partido, promedio discreto para un torneo que trata de venderse como una Liga entretenida, porque pareja hasta el momento lo es, debido a que Toluca el cuadro que maneja mejores números hasta ahora no es para nada un orfeón de alegría. Sino como la mayoría de los clubes de este certamen que entre necesidades, capacidades o limitaciones buscan ser pragmáticos para tratar de sumar aunque el espectáculo sea por momentos somnoliento.

Lo peor es que el público cada vez más parece haberse acostumbrado a esto y se justifica en varias ocasiones con que los futbolistas vienen “fríos”, que apenas empieza el campeonato o que el futbol mexicano es así, ya que lo importante y donde viene lo bueno, lo mejor, lo vibrante es la Liguilla, lugar donde varios jilgueros se escudan y aseguran, es donde se dan los mejores partidos, puesto que la emoción y morbo que genera la eliminación directa, “pues es el sabor de nuestro futbol”. En fin, por eso a veces, así nos va.

