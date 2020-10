Martino se las arregla

A Gerardo Martino le pusieron, como suele tristemente pasar en el futbol mexicano, condicionamientos para formar su lista de convocados. El DT del Tricolor un día dio los nombres de sus dirigidos llamados a dos amistosos en Europa dentro de parámetros de Fecha FIFA (obligatorios para todas las entidades deportivas a las que le convoquen un futbolista), no se quejó, aunque su cara ligeramente decía otra cosa, pero en realidad se nota que no desea por el momento pelear con nadie y de entrada aceptó en esta 'batalla' las reglas, veremos quién gana cuando acabe la 'guerra', si es que alguien desea pelearse con un tipo que posee semejantes pergaminos.

Porque alguien que puso contra la pared en un Mundial a la después campeona España, porque un personaje que dirigió a Argentina y se sentó durante un año en el banco del Barcelona, más allá de los resultados finales, no va a entrar en disputa tan fácilmente como parece algunos quieren generarle discordia e irritación dentro de nuestro balompié. Porque basta decir que la presencia del 'Tata' incomoda no sólo por el simple hecho de no ser nacido en el país, sino porque no le pide audiencia ni consejos a nadie del medio nacional y eso, aunque muchos no lo crean, fastidia y bastante; digamos les pega en su pequeño ego.

Para colmo su equipo, el de Martino, con los elementos que los federativos y clubes lo dejaron jugar, se mostró serio en Ámsterdam y derrotó con los justo a una representación ligeramente descafeinada de los Países Bajos. No es culpa de México que los muchachos de naranja hayan sobrado en algún momento el choque y cuando quisieron mejorar ya no pudieron por la inercia mexicana.

Hoy en la región del Holanda meridional, precisamente en La Haya, el seleccionado azteca se enfrentará al Campeón africano, Argelia. Un equipo con una dosis de velocidad importante aunada a una resistencia física que le es cotidiana por el nivel de rivales con los que suele enfrentar en su zona geográfica. Sin olvidar la estrecha relación histórica que sus futbolistas tienen con la Ligue 1, de Francia.

No será un partido cómodo en el papel para México y eso ayuda porque de entrada es un choque en una región neutral y contra un contrincante distinto a lo que el cuadro nacional está acostumbrado a enfrentar en Estados Unidos, eso ya ayuda se gane o se pierda, cuestión no menor en esta época donde algunos con intereses meramente personales quieren generar problemas donde todavía no los hay.

