Ormeño entendió todo

"Hace unos meses no me conocía nadie, Perú es también mi país como lo es México, claro que me lo pensaría, me gustaría que me llamaran los dos, pero sería horrible tener que decidir”, palabras de Santiago Ormeño, otrora jugador estelar de la eLiga inventada por el confinamiento, luego de que Alvarito López Sordo le preguntará tras el triunfo de su equipo ante el Toluca, por la posibilidad de ser convocado por la selección de Perú o incluso la mexicana.

Su abuelo fue un prócer de nuestra Liga y un respetable hombre de futbol por todo el continente; de familia peruana por parte de padre y mexicana por el lado materno, el hoy delantero del Puebla tiene acceso a ambas ciudadanías y, por ende, en este mundo del futbol, en caso de destacar podría vestir cualquier de las dos camisetas.

Claro que suena extremo que un atacante con tan poca trayectoria en Primera División pueda ser convocado a algún seleccionado mayor; sin embargo, las sorpresas y caprichos de la pelota no paran de ofrecer de vez en cuando este tipo de asombros.

Ricardo Gareca, técnico de Perú, aceptó públicamente que lo están siguiendo y que Juan Reynoso, entrenador del cuadro camotero, tiene estrecha comunicación con ellos en caso de requerir puntos adicionales de información sobre el futbolista.

Por su parte, David Medrano, el único verdadero insider del futbol mexicano, comentó el viernes que tanto Gerardo Torrado como Ignacio Hierro, estaban en el Cuauhtémoc observando el performance de Ormeño para pasarle detalles concisos al 'Tata' Martino, por si desea dar la sorpresa llamando a Santiago en la convocatoria para el primer amistoso post pandemia que tendrá el Tricolor.

Ormeño ha mostrado sacrificio físico, se equivoca poco en los pases, buena retención de pelota de espalda a la portería, compite en elevación más por lucha que por trascendencia y obviamente jugando como lo hace el Puebla es un delantero totalmente dependiente de que le llegue alguna vez el esférico al área para intentar aprovechar la ocasión. Un típico llanero solitario que tiene muy pocas y debe mantener porcentajes altos de efectividad ante la escasez de parque.

Ha jugado seis de los siete partidos de La Franja, estuvo uno afuera por lesión, ha disparado siete veces al arco, tiene cuatro goles, cobra mucho menos que el 'Polaco' y por ello el argentino no sigue más en la Angelópolis, forma parte activa para que el Puebla, este Puebla de batalla y sacrificio y muy carente de lujos, tenga más puntos que los que se hubiera imaginado y soñado hasta el mismísimo Emilio Maurer.

Ormeño vive meses de dulzura futbolística, de esos que siempre imaginó, pero que jamás había tenido, hasta ahora. Varias veces pensó en dejar el juego y en la actualidad su trabajo, los tiempos, el aprovechamiento de oportunidades, quizá las últimas que el balón le daría, y hasta una pizca de azar, le han entregado al número '14' la chance de gozar de un presente agradable que hasta ha provocado que la prensa se mueva para preguntar por él y por su trabajo a un par de entrenadores nacionales. Que quizá todo esto sea efímero o humo, puede ser, pero la vida también está hecha de esos instantes llenos de néctar que se diluyen rápido, pero en los que hay que estar ahí y sacar tajada de la ocasión presentada. Un muchacho no tan muchaco al que hoy le sonríe el balón y que hace unos meses atrás lo conocían muy pocos, hoy disfruta de todo esto, cómo no lo iba a hacer. Porque además no se agranda, comprende el tema, las circunstancias, los momentos, las realidades, sus realidades, las críticas, los sarcasmos, los halagos.

Ormeño fue un personaje jugando con la computadora y hoy la sigue peleando para ganarse un lugar en el futbol real. Tipo suelto, libre, sin tapujos, hombre de alma loca este Ormeño, que sabe que antes en el balompié no tenia nada y hoy tiene un poco más pero que depende de él seguir sujetándolo o permitir que todo se escurra, por ello hasta ahora la tiene clara, se divierte y goza de lo que vive, vaya, entendió todo.

