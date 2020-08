Toluca no puede entregarse así y depender de Sambueza

Toluca llegó con la óptica de ser el líder de la competencia previo al partido de Cruz Azul, después de dominar media hora el partido y jugar hasta con soltura, apareció un gol de Ormeño y el encuentro cambió de forma radical.

El Puebla, que tenía tres partidos consecutivos sin victoria, le termina metiendo cuatro goles. Toluca es un espejismo con esos tres partidos seguidos ganados y no se puede entregar de esta forma, defensivamente lleva dos años siendo el peor equipo, no tiene centrales de categoría, Maidana en el papel es el mejor central pero no ha tomado ritmo y no participa en los partidos; el portero termina siendo una víctima absoluta de lo qe pasa.

El Puebla, con una nómina bastante baja y siendo un equipo discreto, le mete con tranquilidad cuatro goles de forma escandalosa. Toluca no puede jugar a lo mismo y a que un futbolista de 36 años, como es Sambueza, les resuelva los partidos y te haga algo distinto en los 90 minutos, es una decepción rotunda.