Sambueza sobre su nivel futbolístico: "Cuando uno está feliz, todo fluye para bien"

La edad no ha impedido a Rubens Sambueza seguir siendo un futbolista de élite y determinante dentro de las canchas del futbol mexicano y, a pesar de su veteranía, corre como un juvenil y se esfuerza para sobresalir.

Asistencias, goles y calidad en beneficio de su actual equipo, Toluca, son su sello característico, pero además, supera en casi todas las estadísticas individuales a los volantes ofensivos del América, equipo que rechazó su regreso para este torneo debido a sus 36 años.

“Me parece que cuando uno está feliz, todo fluye para bien. Estar compitiendo a un nivel alto contra rivales muy buenos, para mí en lo personal es una satisfacción enorme y me sigue exigiendo para estar a buen nivel.

“Por suerte me siento muy bien, contento y feliz de poder hacer lo que más me gusta, creo que ahí está la clave: corres, juegas, te diviertes, te enojas y salen buenos partidos”, señaló ‘Sambu’ en charla exclusiva con RÉCORD.

Y aunque tenía la firme intención de poder retirarse con las Águilas, su deseo no pudo cumplirse, por lo que aceptó la decisión sin guardarle rencores a nadie en el Nido.

“Me hubiese gustado retirarme en el América por los años que jugué en el club y los títulos que me tocó ganar, pero así es el futbol, a veces se pueden cumplir los deseos y a veces no. No sé si el Piojo estará arrepentido o no, yo respeto todas las decisiones”, finalizó el atacante argentino naturalizado mexicano.

