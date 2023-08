A repartir

Los jugadores de Atlas, Toluca, Monterrey y Tigres ya ganaron 300 mil dólares en la Leagues Cup y serán los propios futbolistas de cada institución los que elegirán la mecánica con la cual se repartirá el dinero y si incluyen o no al cuerpo técnico. La organización del torneo no participa en el modelo de repartición del dinero. Cada plantel de jugadores reciben 100 mil dólares por partido celebrado y 50 mil adicionales en caso de que ganen el encuentro en tiempo normal, como ocurrió con Atlas, Toluca, Monterrey y Tigres. Los cuatro tienen asegurados por lo menos 100 mil más por el partido de Dieciseisavos de Final y el que gane en los 90 minutos otros 50, lo cual significa que los que avancen podrían tener casi 500 mil para repartir.

LES BUSCAN FECHA

A partidos de la Fecha 4, Puebla contra San Luis y de la 5 Chivas ante Xolos la Liga MX les busca fecha para adelantarlos y jugarlos antes de que termine la Leagues Cup, aprovechado que esos cuatro equipos ya están eliminados y de esta forma no estarían tanto tiempo parados los equipos. Uno de ellos se podría jugar ya este fin de semana, aprovechando que este sábado no hay partidos en la Leagues Cup y otro se podría llevar a cabo el domingo de la semana venidera que tampoco hay actividad en el torneo binacional. Esta situación estaba prevista desde el principio, por ello en el calendario los duelos de la Fecha 4 y 5 no tienen día, ni horario para poder ajustarlos de acuerdo a la eliminación de los clubes en la Leagues Cup.

APOYO A ECONOMÍA

La Liga Premier o Segunda División jugará torneo largo, pero con la particularidad que entre diciembre y enero parará 45 días, ya que así lo solicitaron los clubes argumentado temas económicos, ya que en esas fechas los servicios de hotelería son más caros. La primera vuelta del torneo de 26 equipos terminará el 24 de noviembre y la segunda arrancará hasta el 12 de enero; es decir, casi mes y medio sin actividad entre una vuelta y otra. De esta forma, la Liga busca apoyar la economía de los clubes que en esta ocasión serán 26 dividido en dos grupos.

