Amenazados

El 10 de septiembre en el Estadio López Rayón de Zitácuaro, al término del juego de la Serie B de la Liga Premier entre Zitácuaro y Pachuca, un hombre que dijo ser dirigente del equipo local se metió armado a la caseta de los silbantes para reclamar por el mal trabajo realizado según su punto de vista. Después de algunos minutos de reclamos, abandonó la caseta.

Extrañamente, el cuerpo arbitral, que fue encabezado por una mujer, no reportó el incidente en la cédula arbitral y no hubo sanción. En la FMF ya se enteraron del hecho y decidieron investigar para saber el motivo por el cual no se asentó el hecho en el informe oficial.

REPITE

El Houston Dynamo de la MLS recibió el comunicado oficial de la Comisión de Selecciones de México para notificarle que el mediocampista, Héctor Herrera, será convocado al Tricolor para los partidos ante Ghana y Alemania del 14 y 17 de octubre. Herrera fue llamado en la Fecha FIFA y su actuación fue cuestionada; sin embargo, está claro que Jaime Lozano confía en el veterano y por ello lo volverá a convocar.

ALTERNATIVA

Que los partidos entre equipos de la Liga Expansión MX y Sub 23 se jueguen en los estadios de Primera División y que los duelos entre los de Sub se celebren en las canchas de entrenamiento, es una de las alternativas que se manejan en la Liga MX para poder arrancar en enero con el proyecto de fusionar las dos categorías. En primera instancia, los clubes de la Liga MX pretenden seguir jugando en sus instalaciones, ya que hacerlo en estadios incrementaría los gastos de forma importante.

