Amistoso cambia de fecha

No cayó nada bien entre los equipos de Liga MX la posibilidad de que la Selección jugara un partido amistoso antes de arrancar la Liguilla, por eso ahora se trabaja en una nueva fecha que podría ser el 16 de diciembre, es decir, un día antes de la Final de la Liga MX. De esa forma, Jaime Lozano podría recurrir a jugadores de todos los clubes, con excepción de los dos cuadros que lleguen a la Final. Al no ser Fecha FIFA, el timonel tendrá que recurrir solamente a elementos de la Liga mexicana, ya que no podrá contar con los que militan en el extranjero. Se habla de Colombia como posible rival y de Los Angeles como una opción para que ahí se celebre el duelo que será confirmado esta misma semana.

POCO INTERÉS

El poco conocimiento de los aficionados sobre la Selección de Uzbekistán ha generado que a poco menos de 24 horas de jugarse el partido entre los asiáticos y México únicamente se hayan vendido alrededor de 20 mil boletos para el Mercedes-Benz Stadium. Los de Uzbekistán solamente tienen un elemento interesante y se trata de Shomurodov que juega como centro delantero y que milita en el Cagliari de Italia y anteriormente lo hizo en la Roma, donde sumó algunos minutos. El resto juegan en su país y unos pocos en ligas árabes. Para Uzbekistán será el primer partido que celebran en una cancha sintética.

INMEDIATO

Para que los futbolistas regresen lo más pronto posible a sus clubes, la Selección Mexicana regresará al término del partido a la Ciudad de México, para lo cual se rentó un vuelo charter. Hay elementos que tienen partido el viernes, por ello se optó por retornar en la misma noche. Los que juegan en Europa dormirán en Atlanta y el miércoles temprano estarán regresando a los países donde residen para reintegrarse a sus clubes lo antes posible.

