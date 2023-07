Anuncio de nueva forma

Se viene otro anuncio importante de la FMF y será a través de la nueva forma que 'La Bomba' Rodríguez ha autorizado y será por medio de un video en redes sociales, para así evitar preguntas incómodas y transmitir el mensaje con claridad, algo que no consiguieron en el caso de Ivar Sisniega la semana pasada, donde a pesar de que se grabó en más de 10 ocasiones, el mensaje del presidente ejecutivo fue todo, menos claro a diferencia del de 'La Bomba' en el despido de Diego Cocca del Tri.

GESTIONES

Será la agencia Primotempo la que ponga los 6 MDD de rescisión del contrato de Luis Chávez, ya que ese grupo desde hace tiempo representa al zurdo y es el que a través de su propietario, Ernesto Curti, lleva las negociaciones para que el futbolista pueda jugar en Europa.

En su estancia con la Selección en la Copa de Oro, Chávez fue tocado por la gente de Cantera Latina y se vio en Las Vegas a Matías Bunge en el hotel de concentración del Tri dialogando con el jalisciense. Curti y su empresa cobraron relevancia cuando se llevaron gratis de Argentina a Spina al Atlético de Madrid por un tema de patria protestad, ya que el joven era menor de edad y no le dieron nada a Estudiantes de La Plata.

DIFERENCIAS

Uriel Antuna se queja de que la gente de Elite Sports no lo libera para integrarse a Ocelo Sports con quienes tiene un acuerdo; de Elite Sports, cuyo propietario es Manfredi Caloca, argumentan que el delantero tiene una deuda con ellos de 2 MDP y que mientras no se salde, no lo liberarán.

Las agencias o grupos empresariales han cobrado relevancia en el mundo del futbol, ya que llevan todas las negociaciones tanto con clubes como con patrocinadores y en algunos casos, hasta la situación fiscal del deportista.

