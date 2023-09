Argumentos de La Franja

Este martes al mediodía, la directiva del Puebla presentó sus argumentos en torno a la investigación iniciada por la Comisión Disciplinaria en torno a una supuesta alineación indebida. Los camoteros presentaron una carta donde desde el 24 del mes pasado notificaron a la Liga MX que Ricardo Carbajal y Luis Noriega se convertían en entrenador y asistente. Los poblanos pudieron documentar que en la fecha 6, el cuerpo arbitral tuvo un problema para el registro de Noriega, ya que el SIID no lo aceptaba y el cuerpo arbitral tuvo que hacerlo manual y el asistente estuvo registrado y en la banca y refieren que lo mismo se vivió en el cotejo de la fecha 7, porque de nuevo el sistema SIID no aceptaba el ingreso de Noriega y solicitaron que se volviera a hacer de forma manual, lo cual no sucedió y por ello el auxiliar fue retirado de la cancha antes del minuto 10. En las próximas horas la Comisión Disciplinaria emitirá su resolución al respecto.

La plana mayor del futbol mexicano se dio cita en Guadalajara para la inauguración de las instalaciones del Club Atlas. El comisionado Juan Carlos Rodríguez, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, el presidente de la Femexfut, Ivar Sisniega, el presidente de la Liga de Expansión, Miguel Ángel Díez, el secretario general de la Femexfut, Íñigo Riestra y la directora de la Liga Femenil, Mariana Gutiérrez se dieron cita en Nextipac para ser testigos de las nuevas instalaciones del Club Atlas. El presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragori anunció que en las mismas servirán para que sean sede de algunas de las selecciones que les toque jugar en Guadalajara en el Mundial 2026.

Walter Vilches renunció a su cargo de auxiliar en el Sport Huancayo de Perú, para integrarse como uno de los asistentes de Eduardo Fentanes con los Rayos del Necaxa. Fentanes tuvo a Vilches como jugador en el Puebla y ahora decidió invitarlo para que se integre a su grupo de trabajo, equipo que está integrado por tres extranjeros, los argentinos Hugo Collace y Osvaldo Scanseti y el peruano Walter Vilches.

