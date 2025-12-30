Arsenal vs Aston Villa EN VIVO Premier League Jornada 19

La Premier League ofrece este martes 30 de diciembre uno de sus partidos más atractivos de la temporada. Arsenal y Aston Villa se enfrentarán en el Emirates Stadium en un choque directo que puede marcar un punto de inflexión en la lucha por el título. Con realidades similares, pero recorridos distintos, ambos llegan separados por apenas tres puntos y con la sensación de que el margen de error es mínimo.

El Arsenal, actual líder del campeonato, llega con la presión de sostener una ventaja exigua en lo más alto de la tabla. En la última jornada, los dirigidos por Mikel Arteta superaron 2-1 al Brighton, resultado que les permitió conservar el primer puesto, aunque volvió a dejar en evidencia ciertas dificultades para cerrar los partidos. Dominio territorial, posesión prolongada y presencia constante en campo rival han sido rasgos recurrentes, pero el equipo volvió a depender de un gol en propia puerta, una tónica que ya se había repetido ante Wolverhampton y Everton.

Pese a ello, el rendimiento como local respalda a los Gunners: seis victorias consecutivas en el Emirates por liga y nueve triunfos en los últimos diez partidos en casa. No obstante, el antecedente más reciente frente al rival de turno funciona como advertencia. Aston Villa se impuso en la primera vuelta, y Arsenal ha perdido tres de los últimos cinco enfrentamientos directos ante los Villans.

Del otro lado, el Aston Villa llega a Londres atravesando el mejor momento de su historia reciente. El equipo dirigido por Unai Emery venció 2-1 al Chelsea en su último compromiso, con un Ollie Watkins determinante desde el banco, autor de los dos goles. Ese triunfo significó la 11ª victoria consecutiva en todas las competiciones, igualando un récord centenario del club, y la octava seguida en Premier League, algo que no sucedía desde 1910.