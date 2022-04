Atlante tendrá instalaciones propias rumbo al Ajusco

MUY CERCA

Por primera vez en su historia, el Atlante tendrá instalaciones propias, cosa que no ha sucedido en los más de 100 años de vida que tienen los Potros donde siempre han entrenado en instalaciones prestadas o rentadas. El Centro de Alto Rendimiento Azulgrana estará ubicado por el rumbo del Ajusco en la Ciudad de México y constará de cuatro hectáreas. La idea de la directiva encabezada por Emilio Escalante es que el lugar aparte de las canchas de entrenamiento tenga una casa club para poder establecer las fuerzas básicas. En tres o cuatro semanas mas se dará a conocer el proyecto.

POBREZA

Bravos de Juárez y Mazatlán son los equipos que menos tiran a gol en lo que va del torneo, lo cual por si solo explica porque ambos equipos ocupan el último lugar de la tabla general. Mientras que Monterrey es el equipo que mas patea a portería con un promedio de de 15 tiros por partido, Bravos tiene apenas un promedio de 7.35 y Mazatlán de 8.58, es decir casi la mitad menos de los norteños. Puebla es de los cuadros que mejor promedio con casi 14 disparos por compromiso, lo mismo que Tigres que tiene 13.45. El promedio del actual torneo es de casi 11 tiros por encuentro por equipo, por ello lo de Juárez y Mazatlán llama la atención, ya que están lejos de esa cifra.

ADVERTIDO

Ni llegar a los partidos de moño, ni hacer campaña entre el gremio arbitral, fue la recomendación que recibió el “Gato” Marco Antonio Ortiz a quien decidieron levantarle la sanción de seis juegos que le aplicaron por incitar a sus compañeros silbantes a aplicar la regla 4 que se refiere al uniforme de juego. Al término del torneo pasado, el silbante junto con sus asistentes fue sancionado con dos partidos de castigo por presentarse a dirigir la final entre Atlas y León con trajes de moño, lo cual les hacía parecer más un grupo musical que una cuarteta arbitral. Después de esa sanción, pitó tres juegos y lo volvieron a parar por mandar mensajes de what sap a sus compañeros haciendo observaciones de la regla 4, ya que la mayoría no hace caso de lo que dice la regla. El “Gato” reaparece mañana en el Rayados vs Santos y está advertido de que tiene que respetar las decisiones de la Comisión de Arbitraje sin chistar.

