Atlas analiza extender préstamo de Renato, pero condicionado

NEGOCIAN

El préstamo de Renato Ibarra como jugador de Atlas está a punto de terminar, por ello la directiva rojinegra analiza la posibilidad de seguir con el ecuatoriano siempre y cuando el América esté dispuesto a pagar una parte importante del salario como ocurre en la actualidad con el contrato del atacante.

Ibarra tiene contrato vigente con las Águilas, por ello decidieron cederlo a préstamo y cubriendo ellos parte del sueldo. Con el término del actual torneo, vencerá el compromiso de Renato con los tapatíos y tendrá que retornar al América, por ello los atlistas vislumbran la posibilidad de poder extender el préstamo en las mismas condiciones.

TIENEN SU PARTE

De los 66 partidos que se le suman a San Luis en el tema del porcentaje y que lo tienen en el último lugar de la tabla de cocientes, son varios los entrenadores que tienen responsabilidad.

Guillermo Vázquez es quien más cotejos dirigió de estos 66 con un total de 26, seguido del estratega actual Leonel Rocco que tiene 15. Alfonso Sosa y Gustavo Matosas tienen una participación menor, ya que a ambos únicamente les tocó dirigir siete juegos en el primer torneo. Leonel Rocco ha manifestado que agarró al equipo en una situación complicada y la realidad es que al inicio del torneo los potosinos tenían una ventaja aproximada de 10 puntos sobre los Rojinegros.

OTRA VEZ CASTIGADOS

Cinco visitas al VAR en el juego entre Rayados y Pachuca generaron que la Comisión de Arbitraje determinara castigar a Jorge Antonio Pérez Durán y por tal motivo el veracruzano no trabajará en la fecha 16. Adonai Escobedo de nueva cuenta se va a la congeladora lo cual ya parece normal. El silbante estuvo en el Pumas vs Tigres, donde el VAR lo salvó de dos goles donde había salido la pelota y de nueva cuenta no tendrá actividad en esta semana donde la Comisión decidió recurrir al “Gato” Ortiz para que pite el Clásico del Norte y al “Curro” Hernández para que dirija el Clásico Tapatío.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO REGIO: EL VOLCÁN PERMITIRÁ EL 30 POR CIENTO DE AFORO