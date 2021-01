Brote en Rayados cambiaría reglas covid en Liga MX

AJUSTES

En un acuerdo de dirigentes se determinó que durante el torneo en marcha cada club tendría la obligación de hacer por lo menos dos pruebas Covid-19 por mes, y se sugirió que en enero fueran el 3 y el 25 las fechas recomendadas por la propia Liga MX, aunque se dijo que cada equipo estaba en disposición de hacer más pruebas en caso de que lo consideraran necesario o que se presentara algún brote. Ante la situación que pasó en Monterrey se maneja la posibilidad de cambiar las reglas y de que sea obligación de que antes de cada partido todos los integrantes de cada equipo se hagan pruebas de antígeno, las cuales arrojan los resultados en lapsos de 15 o 20 minutos y de esa forma tener un mayor control.

NÚMEROS

Después de más de seis mil exámenes Covid-19 en la Liga MX desde que inició la pandemia, la liga ha hecho adecuaciones a los protocolos de acuerdo a políticas de la Organización Mundial de la Salud. Los clubes han sido informados que un jugador puede regresar a la actividad después de 14 días de haber dado positivo, y ya no es necesario presentar PCR, ya que se considera que después de ese tiempo ya no contagia a pesar de que todavía pueda resultar positivo en los exámenes. Un futbolista que haya dado positivo se puede reintegrar a los trabajos antes de los 14 días, siempre y cuando presente una prueba negativa. Entre Liga MX, Expansión, Sub 20, Sub 17 y Femenil se han realizado de julio a la fecha casi 25 mil pruebas Covid-19 entre jugadores y miembros del cuerpo técnico.

BUSQUEDA

México jugará en Gales y Costa Rica en Bosnia durante la Fecha FIFA de marzo del 2021. Ambas selecciones buscaron la posibilidad de enfrentar a otro rival europeo para aprovechar el viaje, y al no poder amarrar otro encuentro tomaron la decisión de enfrentarse entre sí y de esta forma hacer los dos juegos. Los ticos se medirán a Bosnia el 27 de marzo en la ciudad de Zenica y México ese mismo día en Cardiff enfrentará a Gales. La idea es que el duelo entre ticos y mexicanos del 30 de marzo pueda ser en Bosnia o Gales, para de esa forma tratar de evitar otro viaje, con lo complejo que son los tiempos ahora por el tema del Covid-19.

