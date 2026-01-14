¡Atención mamás y papás! Estas son las 6 becas disponibles para los estudiantes en el Edomex

El Gobierno del Estado de México mantiene disponibles distintos programas de becas para estudiantes mexiquenses durante 2026, con el objetivo de apoyar la permanencia escolar y reconocer el esfuerzo académico en distintos niveles educativos. Los apoyos están dirigidos tanto a alumnos de escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema estatal.

De acuerdo con la información oficial, existen seis tipos de becas a las que pueden acceder estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en cada convocatoria. Estas becas contemplan apoyos económicos, estímulos por aprovechamiento escolar y beneficios relacionados con colegiaturas.

Los apoyos educativos buscan reconocer el esfuerzo académico y reducir la deserción escolar en Edomex./ Pixabay

¿Qué becas están disponibles para estudiantes del Edomex en 2026?

Una de las principales opciones es la Beca para el Bienestar en Educación Básica, dirigida a estudiantes de primaria y secundaria con alto rendimiento académico. Este apoyo busca reconocer el desempeño escolar y apoyar la continuidad de los estudios en los primeros niveles educativos.

También se encuentra la Beca para el Bienestar en Educación Media Superior, destinada a alumnos de bachillerato que mantienen un promedio sobresaliente. El programa está enfocado en reducir la deserción escolar en este nivel, considerado uno de los más vulnerables.

El Gobierno del Estado de México mantiene seis opciones de apoyo para apoyar la permanencia escolar./ X

Para quienes cursan una licenciatura o estudios normalistas, el Estado de México ofrece la Beca para el Bienestar en Educación Superior, la cual está dirigida a estudiantes con buen desempeño académico inscritos en instituciones públicas del estado.

Otra opción son las Becas de Exención para escuelas particulares, las cuales permiten a estudiantes inscritos en instituciones privadas incorporadas a la Secretaría de Educación estatal obtener una reducción parcial o total en el pago de colegiaturas, dependiendo del caso.

Asimismo, se mantiene vigente la Beca Olimpiada del Conocimiento Infantil, un apoyo destinado a estudiantes que han sido reconocidos por su alto desempeño académico en este concurso nacional, con el fin de impulsar su trayectoria educativa.

Finalmente, el gobierno estatal contempla becas para estudios en el extranjero, dirigidas principalmente a estudiantes de nivel superior y docentes que participen en programas académicos fuera del país, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos.

Las becas Edomex 2026 están dirigidas a alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y universidad./ X

Requisitos generales para solicitar las becas Edomex 2026

Aunque cada beca cuenta con reglas específicas, entre los requisitos generales se encuentra ser residente del Estado de México, estar inscrito en una institución educativa reconocida y cumplir con el promedio mínimo solicitado según el tipo de apoyo. En algunos casos, no es posible recibir simultáneamente otro apoyo económico similar.

El registro para las becas se realiza de manera electrónica, a través de las plataformas oficiales del gobierno estatal, durante los periodos que se indiquen en cada convocatoria. Las autoridades recomiendan revisar con atención las fechas y documentos requeridos para evitar contratiempos.

Las becas Edomex 2026 representan una alternativa importante para miles de estudiantes mexiquenses que buscan continuar con su formación académica y contar con un respaldo económico que les permita enfocarse en sus estudios.