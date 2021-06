Calendario de Liga MX espera aprobación de televisoras

AVANZAN

Se espera que sea la próxima semana cuando la Liga MX dé a conocer el calendario para el torneo venidero. Por el momento el proyecto se encuentra en fase de aprobación con las televisoras para que le den el visto bueno y se pueda anunciar públicamente. En esta ocasión fueron tomadas en cuenta todas las empresas que pasan encuentros de la Liga MX: Televisa, TV Azteca, Fox Sports, Imagen TV, ESPN y Telemundo. La idea es la misma que en el torneo anterior en el sentido de que no se empalmen encuentros o los menos posibles. El punto de conflicto es el horario de os sábados a las 21:00 horas, que es el más codiciado, y ahí la Liga tiene que intervenir para decidir.

POCO PROVECHO

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Gerardo Arteaga, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Henry Martín no hicieron la gira con la Selección Preolímpica por Europa y tienen un lugar dentro de los 18 que viajarán a Tokio, lo cual significa que Jaime Lozano no les pudo sacar un gran provecho a los tres partidos en Marbella, ya que al final más de la mitad de la convocatoria final no hizo esa gira y de tal forma el timonel solamente tendrá el encuentro de la próxima semana ante Panamá y después un amistoso ya en Japón para ensayar lo que tiene en mente, como el once inicial para medirse a Francia el 22 de julio en el arranque de los Olímpicos.

FORMATIVO

Será el proyecto de Beñat San José con Mazatlán, por ello los sinaloenses están apostando a jugadores jóvenes. Tienen prácticamente amarrado al colombiano Richard Ríos de apenas 21 años y procedente del Flamengo de Brasil, donde la mayor parte del tiempo jugó en la Sub 20. También van a incorporar a Bryan Colula que llega de América y a Brian Rubio que estuvo en Bravos de Juárez. El entrenador español tiene en mente que se debe trabajar en la formación. Los mazatlecos están a punto de cerrar a un defensa central brasileño que viene del futbol portugués. Hay que recordar que Rodrigo Millar, Quick Mendoza, Chispa Velarde, Israel Jiménez, Cándido Ramírez y Aristeguieta causaron baja del cuadro morado.

