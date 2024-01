Cambio de planes

Aunque en primera instancia para el nuevo cuerpo técnico de Chivas no era atractivo el jugar partidos de preparación ante rivales de Liga de Expansión, al final de cuentas decidieron aceptar dos cotejos para no llegar en blanco al arranque de la Liga MX contra Santos, por ello mañana se enfrentarán al Atlético La Paz y el sábado contra el Celaya, ambos clubes de Liga de Expansión. Anteriormente, los rojiblancos habían cancelado un duelo frente a los Leones Negros, ya que la intención era la de poder jugar ante rivales de Liga MX. Chivas inicia el torneo el sábado 13 de enero recibiendo al Santos Laguna y hasta ahora no han jugado ningún amistoso con el nuevo entrenador.

DILEMA

Registrar o no a Nicolás Benedetti y a Lucas Merolla es la gran disyuntiva de la directiva de Mazatlán, toda vez que los dos prácticamente están descartados para jugar en el presente torneo, toda vez que se encuentran en recuperación de operaciones de ligamentos cruzados. Por el momento, los mazatlecos no tienen problemas de plazas de foráneos, toda vez que los tres refuerzos que han llegado son nacionales: Mauro Lainez, Brian Rubio y Gustavo Sánchez y todavía tienen disponible la plaza que ocupaba Ake Loba, quien causó baja para el torneo que está por iniciar.

ES OPCIÓN

La Liga de Costa Rica se ha convertido en una opción importante para futbolistas y entrenadores mexicanos y la prueba es que al momento hay más de 10 futbolistas y cinco timoneles formados en el balompié azteca, cuatro de ellos mexicanos de nacimiento. Héctor “Pity” Altamirano, Mario García, Javier San Román, Juan Francisco Palencia y Andres Carevic son los estrategas formados en el futbol mexicano que ahora están contratados en Costa Rica. También labora en el futbol tico, Ignacio Hierro, quien es el director deportivo del Deportivo Sporting.

