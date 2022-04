Chivas pidió al Tri solo ocupar medio tiempo a sus jugadores

MÁS PETICIONES

Chivas y Puebla juegan el viernes y sus elementos convocados a la selección no podrán entrenar ningún día con sus equipos, ya que regresan de Orlando el jueves por la tarde y en ambos casos los jugadores tendrán que reportar directamente a Aguascalientes los rojiblancos y los camoteros lo harán a Mazatlán. Ante tal situación se le solicitó al cuerpo técnico de la selección que en la manera de lo posible a Luis Olivas, Roberto Alvarado e Israel Reyes los utilicen como máximo 45 minutos para que puedan ser utilizados por sus clubes. En el caso de Fernando Beltrán se determinó que el volante regresara a Guadalajara para seguir con la rehabilitación.

NO LE GUSTÓ

No le cayó nada bien a Gerardo Martino que las declaraciones de Marcelo Flores se hayan entendido como un ultimátum y por ello el argentino en la conferencia de prensa manifestó que no comparte la visión que tiene el joven de coquetear con México y Canadá. En defensa de Flores hay que mencionar que no domina el idioma español y aceptó que las entrevistas fueran en ese idioma con la condición de repetir las preguntas en caso de que no entendiera bien alguna. A lo mejor le falta 'colmillo' al joven, pero no engaña a nadie cuando dice que si Canadá le ofrece la Copa del Mundo de Qatar podría irse con los canadienses.

A MODO

Fue en el 2007 la última vez que la Selección de Guatemala pudo derrotar a México y se trató de un partido amistoso disputado en el Memorial Coliseum de Los Angeles donde los centroamericanos vencieron 3 por 2 a los mexicanos que en ese entonces eran dirigidos por Hugo Sánchez. Desde entonces, en 15 años los chapines no han podido vencer al equipo azteca. La Selección de Guatemala jugó el domingo en San José, California, donde venció a El Salvador 4 por 0 y el lunes viajó a Orlando, pero, se quedó varada en Houston donde los jugadores tuvieron que dormir en el aeropuerto.

